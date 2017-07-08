اختتام الموسم المقبل قبل 28 ماي 2018

في لقاءه الصحفي المتواصل بسيدي موسى، شدّد "زطشي" على ضرورة احترام جدول مباريات الموسم القادم الذي سينطلق خلال الأسبوع الأخير من أوت الداخل، من أجل تفادي الوقوع في البرمجة الكارثية التي شهدتها بطولة الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم والتي دامت طيلة 10 أشهر كاملة.

وقال زطشي في هذا الصدد: "سنعمل على عدم اجراء أي تغيير على جدول مباريات الموسم المقبل في مختلف المنافسات الوطنية، ولهذا اتخذنا مجموعة من القرارات خلال المكتب الفيدرالي الأخير".

لا دخل لي في استدعاء "عطال"

نفى "زطشي" توسطه للمدافع "يوسف عطال" لدى الناخب الوطني "لوكاس ألكاراز"، من أجل ضمه إلى الخضر ضدّ غينيا كوناكري للطوغو في جوان الأخير.

وقال: "أؤكد لكم أنني لا أملك أي علاقة في إستدعاء عطال للمنتخب، وأحبّ أن أؤكد لكم أنّ ألكاراز جدّ حاسم في قراراته ولا يمكن التدخل فيها، لكني لا أنكر سعادتي بإستدعاء عطال للخضر، خاصة بعد المردود الذي قدمه هذا الأخير في أول ظهور له بألوان الخضر، وتحدثت إلى ألكاراز عندما وجّه الدعوة لعطال، أين حاولت أن أوضح له أنّ هذا الاستدعاء قد يتم ربطه بشكل مباشر بشخصي، إلاّ أنه أصرّ على قراره، وأظنّ أنه لم يخطئ في ذلك بالنظر لما قدمه اللاعب".

قسنطينة ستحتضن الخضر وزملاء براهيمي لا يمانعون

أكّد "زطشي" اختيار ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لاحتضان مباراة المتخب الوطني ضدّ "زامبيا" ليلة الخامس سبتمبر القادم، وقال إنّ الملعب ذاته سيكون مسرحا لمواجهة منتخب المحليين أمام ليبيا في الثاني عشر أوت الداخل برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأوضح "زطشي": "اختيار قسنطينة جاء بعد دراسة وزيارة ميدانية للملعب، وغداة موافقة لاعبي وطاقم المنتخب الأول، وهي فرصة للسماح لجميع الشعب الجزائري بمتابعة المنتخب الوطني عن قرب".