الجزائر جاهزة لخلافة الكاميرون وأجور الأجانب بالدينار

في لقاء صحفي ماراثوني بسيدي موسى، اعترف "زطشي" بأنّ الجزائر بصدد متابعة ملف تنظيم كان 2019، وسط الإشاعات التي تحوم حول امكانية سحب تنظيمها من الكاميرون، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال تأكيد نوايا الكاف، فإنّ هيئته ستعمل كل ما بوسعها بموافقة الوزارة المعنية والحكومة الجزائرية على الظفر بشرف احتضان المونديال الأسمر بعد عامين من الآن.

في شأن المدربين واللاعبين الأجانب، أوضح "زطشي": "فيما يخص اللاعبين الأجانب درسنا هذا القرار بشكل جيد قبل اتخاذه، وأوضحنا جميع النقاط في دفتر الشروط الذي فرضناه على الأندية الراغبة في استقدام الأجانب الموسم المقبل، بما في ذلك المستحقات المالية ومكان الايواء وغيرها من الأمور التي تجنّب الفريق المشاكل القانونية".

وتابع رئيس الفاف: "على الفرق أن تدفع أجر اللاعب بالدينار الجزائري، ويُمنع على أي فريق الدفع بالعملة الأجنبية، لأنّ معظمها لا تملك عائدات بالعملة الصعبة، وفي حال ما أثبت أي ناد امتلاكه لعائدات مالية أجنبية خاصة بالفريق، فمن حقه دفع أجر لاعبيه الأجانب بالعملة الصعبة".

60 ألف أورو راتب "ألكاراز"

كشف "زطشي": "الأجر الشهري الحقيقي الذي يتلقاه ألكاراز مع المنتخب الوطني هو 60 ألف أورو، فيما يتقاضى مساعدوه 5 آلاف أورو".

وأضاف المسؤول الأول عن الكرة الجزائرية: "علينا منح فرصة لألكاراز، وفي حال فشله سنتحمّل المسؤولية الكاملة لإختيارنا".

الانتقادات تلاحقنا حتى لو جلبنا "تراباتوني"!

اختتم "زطشي" تعاطيه مع مسألة العارضة الفنية للخضر، بقوله: "حتى لو تعاقدنا مع المدرب الايطالي "تراباتوني"، فإننا كنا سنسمع انتقادات، واختيار الكاراز أتى وفق قناعة تامة وبعد دراسة معمقة لسيرته الذاتية".

الفاف تخلت عن إنشاء فندق راق

تحدث الرئيس السابق لنادي بارادو عن مشروع إنجاز فندق للمنتخب الوطني الذي ورثه عن الرئيس السابق "محمد روراوة"، حيث أكد "زطشي" تخلي الفاف نهائيا عن فكرة إنجاز المشروح بسبب كلفته المالية الباهضة التي تقارب 600 مليار سنتيم.

وقال: "اقترحت التخلي عن انشاء فندق المنتخب الوطني، وتمّ قبول هذا الاقتراح من طرف المكتب الفيدرالي"، وأضاف "زطشي": "مبلغ ضخم بقيمة ستمائة مليار سنتيم، يتوجب علينا استغلاله في تطوير كرة القدم، وعليه نريد استغلال هذا المبلغ في انشاء 4 مدارس تكوينية تعود بالفائدة على الكرة الجزائرية".

وعن الجانب المالي للفاف، شرح المتحدث: "كل تنقلات المنتخب الوطني الأول سيغطيها الحساب المالي الأجنبي للمنتخب، وسيتم عبره أيضا دفع راتب الناخب ومساعديه، ونعتمد في تمويل هذا الحساب على عائدات الاتحادية من العملة الأجنبية الخاصة بالمنح التي نتلقاها في مشاركاتنا القارية والدولية".

انقطاع الكهرباء عطّل ندوة زطشي

شهدت الندوة الصحفية التي نشّطها "زطشي"، انقطاع التيار الكهربائي لمرتين متتاليتين عن قاعة المحاضرات التابعة للمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ما تسبب في تعطيل الندوة الصحفية التي دامت أكثر من ثلاث ساعات كاملة.