شكسبير .. محرز لم يتلق عروضا ومُطالب بتوضيحات

في آخر خرجة إعلامية تزامنت مع استئناف "ليستر" لتحضيرات الموسم المقبل، نفى "شكسبير" تلقي إدارة الفريق لأي عرض رسمي بخصوص محرز: "لم تصلنا أية عروض رسمية بخصوص محرز لا من أرسنال ولا من أي فريق آخر، لدي علاقة جيدة مع محرز، لكن عليه اظهار التزامه مع الفريق وإلا فلن يلعب".

وأبرز "شكسبير" شعوره بالإحباط بعد "تصميم محرز على مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري".

وقال خليفة "رانييري": "يمكن اعتبار قرار محرز بمغادرة الفريق مخيّبا للآمال، هذا أمر يشعرنا بالإحباط، لكن في الوقت نفسه، لست على استعداد للإحتفاظ بلاعب لا يرغب في البقاء مع الفريق".

واستطرد "شكسبير": "يمكننا تفهّم رغبة اللاعب وضعيته الحالية، لكن يجب ألا يطول هذا الوضع لتكون له تأثيرات سلبية على الفريق"، وأضاف: "محرز لازال مرتبطا مع الفريق بعقد إلى غاية 2020، وعليه التعامل مع ذلك بكل احترافية".

وكشف "شكسبير" اعتزامه الجلوس مع اللاعب الجزائري لتوضيح بعض النقاط، وشرح: "سأحاول معرفة نواياه تجاه الفريق".

وانتهى "شكسبير" إلى تأكيد تواجد "محرز" ضمن قائمة تربص ليستر بالنمسا خلال الأيام القليلة المقبلة، وتابع: "محرز معني برحلة الفريق إلى فيينا، أين سنواصل تحضيرنا هناك، اضافة إلى جولة الفريق الآسيوية والتي ستقودنا إلى هونغ كونغ".