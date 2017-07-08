زطشي يشدّد على خطف 12 نقطة لبلوغ مونديال روسيا

شدّد "خير الدين زطشي" رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، على ضرورة تحقيق مشوار "دون خطأ" في اللقاءات الأربعة المقبلة للإبقاء علي حظوظ المنتخب الوطني الأول في بلوغ مونديال 2018 المقرّر بروسيا.

في ندوته الصحفية بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، صرّح "زطشي": "علينا الفوز بجميع مبارياتنا الأربع الأخيرة، أي حصد 12 نقطة لضمان التأهل إلى كأس العالم بروسيا، وأرى أنّ المواجهتين المقبلتين أمام زامبيا ستكونان حاسمتين".

وبعد جولتين اثنتين تتواجد الجزائر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة رفقة زامبيا، في حين تتصدر نيجيريا المجموعة بـ6 نقاط متبوعة بالكاميرون بنقطتين.

وأضاف: "أي خطأ أمام زامبيا في اللقاءين المقبلين سيكون قاتلا وسنخرج من المنافسة، وعلينا ان نلعب جميع حظوظنا الى آخر لحظة".

وأشار "زطشي" أنه تسلم زمام الأمور على هرم "الفاف" "في ظروف صعبة جدا بعدما خاض الفريق الوطني اللقاءين الأولين من تصفيات مونديال 2018".

وتحت قيادة الصربي "ميلوفان راييفاتش"، تعادل الخضر في اللقاء الاول أمام الكامرون بهدف لمثله في الجولة الأولى، لينهزموا بعدها على يد نيجيريا بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية بقيادة البلجيكي "جورج ليكنس".