سيدهم أول مستقدمي وفاق سطيف

أمضى لاعب اتحاد بلعباس "إلياس سيدهم"، اليوم السبت، على عقد يربطه بنادي "وفاق سطيف" حامل لقب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لموسمين، ليكون بذلك أول مستقدمي النسر الأسود في الميركاتو الصيفي الحالي.

خلال مراسم توقيعه على العقد التي جرت بحضور كل من رئيس النادي "حسان حمّار" ومساعد المدرب "مليك زرقان" ومناجير اللاعب بمقر الوفاق، صرّح "سيدهم" الذي سيحمل الرقم 6، أنه يعتذر لأنصار المكرة معبرا بالمناسبة عن اعتزازه وفخره بحمل ألوان نادي كبير مثل وفاق سطيف الذي يلعب دائما على الألقاب.

من جهته، أكد "حمّار" أنّ المدرب الرئيسي للنادي ومساعده على التوالي "خير الدين ماضوي" و"مليك زرقان" لن يغادرا الوفاق وسيبقيان معه لعدة مواسم أخرى، مضيفا بأن "ماضوي" مرتبط مع النسر الأسود إلى غاية 2021.

وبخصوص أهداف ذوي اللونين الأبيض والأسود خلال السنة المقبلة، أضاف "حمّار" أنّ الوفاق سيلعب على جميع الجبهات الممكنة ويتعلق الأمر بالكأس الممتازة، البطولة الوطنية والتأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا، فضلا عن الذهاب إلى أقصى حد ممكن في منافستي كأس الجزائر وكأس العرب.

وكشف رئيس النسر الأسود بأنّ فريقه وباتفاق مع الطاقم الفني سيدخل في تربص لمدة 20 يوما بالمغرب، ستخصص الـ10 أيام الأولى منه بمنطقة إفران للجانب البدني، على أن تكون الـ10 أيام الأخرى بالدار البيضاء وسيخوض فيها الوفاق أربع مقابلات ودية.

وعن الاستقدامات والتسريحات المرتقبة، أكدت إدارة الوفاق أنه بالإضافة إلى الملغاشي "إبراهيم أمادا" والكاميروني "تام بانغ" اللذين غادرا الفريق في وقت سابق، فإنّ الحارس "عبد الرؤوف بلهاني"، والمدافعين "سفيان بوشار"، "خير الدين عروسي"، "سفيان بوطبة" و"فريد ملولي"، اضافة إلى المهاجمين "عادل بوقروة" و"رشيد ناجي" يعدّون ضمن قائمة مسرحي الوفاق خلال هذا الميركاتو.

ويُرتقب في الساعات المقبلة، ترسيم صفقات كل من متوسط شبيبة القبائل "سمير عيبود"، ومدافع مولودية وهران "شمس الدين نساخ" ومهاجم دفاع تاجنانت "يوسف شيبان".