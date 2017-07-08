زطشي يؤكد عودة بلايلي للمنافسة في سبتمبر المقبل

وفي لقاء صحفي بسيدي موسى، أكد "زطشي" : لم نتلق بعد القرار، لكني متأكد بأن عودته للمنافسة ستكون في شهر سبتمبر المقبل. وأضاف زطشي، اتمنى أن تكون هذه العقوبة درسا له، وأن يقتدي بها اللاعبون الآخرون، مشيرا بأن بلايلي لاعب ذو إمكانيات هائلة.

وكان اللاعب السابق الوسط الهجومي لاتحاد الجزائر، قد سقط في فخ المنشطات في شهر سبتمبر 2015، وهو ما نتج عنه عقوبة لمدة 4 سنوات، قبل ان تقلص هذه العقوبة إلى عامين، من طرف محكمة التحكيم الرياضي.

بالإضافة إلى بلايلي 25 سنة، تعرض أربعة لاعبين جزائريين، للعقوبة لمدة 4 سنوات بسبب لتناولهم المنشطات، وهم رفيق بوسعيد أمل الاربعاء، نوفل غسيري شبيبة سكيكدة الرابطة الثانية ، خير الدين مرزوقي مولودية الجزائر، وحسين عمروس شبيبة سكيكدة، الرابطة الثانية .