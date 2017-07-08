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تي بي مازيمبي وسوبر سبورت يتأهلان للدور ربع النهائي كأس الكاف

نشر يوم 2017/07/08 3325 0 مهدي فيراس تي بي مازيمبي وسوبر سبورت يتأهلان للدور ربع النهائي كأس الكاف

تأهل فريق تي بي مازيمبي الكونغولي وسوبر سبور الجنوب افريقي إلى الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزهما على ضيفه "حوريا كوناكري" الغيني بنتيجة 2-1 وحوريا الغيني 4-1 علي التوالي اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من عمر المجموعة الرابعة للمسابقة القارية. 

وتصدر فريق مازيمبي المجموعة بهذا الفوز، برصيد 12 نقطة، متفوقا على سوبر سبورت الجنوب  إفريقي الذي جاء في المركز الثاني برصيد 10 نقاط, ثم حوريا الغيني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، فيما جاء فريق مونانا الجابوني في المركز الرابع والأخير بدون  نقاط. 

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم في نفس التوقيت، فاز فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي على مونانا الغابوني بنتيجة 4-1.

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