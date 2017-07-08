سوسطارة على بعد نقطة من ربع النهائي ومواصلة حلم النجمة الإفريقية

بول بوت: «اللقاء صعب وعلينا الحذر من المنافس»

يستقبل إتحاد الجزائر، يوم الأحد، بداية من الساعة الثامنة مساء، الضيف كابس يونايتد الزمبابوي، على أرضية ميدان ملعب 5 جويلية الأولمبي، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، في مباراة مهمة ومصيرية للاتحاد الذي يسعى للفوز بالمباراة وإبقاء النقاط الثلاث داخل الديار للمرور إلى الدور المقبل، خصوصا وأن أشبال المدرب بول بوت تفصلهم نقطة واحدة فقط عن ضمان تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة، التي يسعى من خلالها أبناء سوسطارة للذهاب بعيدا فيها وإعادة سيناريو 2015 عندما وصلوا للنهائي، على أمل تحقيق هذا الموسم اللقب القاري الذي يفتقده النادي، وأصبحت إدارة الفريق وأنصاره يصرون على حصده، كما يسعى زملاء الحارس زماموش للثأر رياضيا من المنافس الذي فاز عليهم في الذهاب بثنائية مقابل هدف، وعقد من وضعية الإتحاد آنذاك في المنافسة، فضلا عن حسم النقاط الثلاث لصالحه من أجل ضمان التأهل في المركز الأول الذي يحتله رفقة أهلي طرابلس الليبي بثماني نقاط، من أجل تفادي مواجهة صاحب المركز الأول من المجموعة الأولى في ربع النهائي، وهو الأمر الذي لن يكون سهلا أمام منافس تنقل هو الآخر بغرض صنع المفاجأة ويعول على تحقيق الانتصار للتواجد في ربع النهائي، خصوصا وأن حظوظها مازالت كلها قائمة في التأهل، بحكم أن الأمور في المجموعة الثانية لم تحسم بعد ولا يوجد أي نادي ضمن تواجده في الدور المقبل. هذا ويعول الطاقم الفني للإتحاد بقيادة المدرب البلجيكي، بول بوت، على خبرة عناصره في مثل هذا النوع من اللقاءات الحاسمة لصنع الفارق ومباغتة المنافس منذ الوهلة الأولى، والسعي مبكرا لفك شفرة دفاعه بحكم معرفته مسبقا للطريقة التي تعتمدها الأندية الإفريقية خارج ديارها بالتمركز في الدفاع واللعب على الهجمات المعاكسة للوصول إلى مرمى المنافس، كما طلب بول بوت من لاعبيه عدم استصغار المنافس الذي عاد مؤخرا بقوة بعد فوزه في آخر مواجهة له في المنافسة على الزمالك المصري، معترفا في الوقت ذاته بصعوبة المواجهة، حسبما صرح به في الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها، أول أمس، الجمعة للحديث عن المباراة: «اللقاء أمام كابس يونايتد سيكون في غاية الصعوبة نظرا لهوية المنافس الذي يملك مستوى جيدا والفوز العريض الذي حققه أمام الزمالك المصري في الجولة الفارطة وهو ما فاجأنا كثيرا، الأمر الذي يدفعنا لأخذ الحيطة والحذر طيلة المواجهة التي ستجمعنا لتفادي أي مفاجآت».