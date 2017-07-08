فيغولي في اسطنبول لترسيم انتقاله إلى غالاتاسراي لـ3 سنوات

كشفت مختلف التقارير الإعلامية التركية الصادرة أمس، أن النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي حل صبيحة أمس على العاصمة التركية اسطنبول، لترسيم انتقاله إلى صفوف نادي غالاتاسراي قادما من نادي واست هام يونايتد الانجليزي، الذي لعب له موسما وحيدا لم يكن الأفضل في مسيرة الدولي الجزائري، أين كشفت وسائل الإعلام التركية أن رئيس غالاتاسراي كان في استقبال فيغولي في مطار اسطنبول ونقله مباشرة إلى وجهة لم يتم الكشف عنها، من أجل الاتفاق على بعض الجزئيات التي تخص العقد الذي سيربط نجم الخضر بالعملاق التركي خلال الثلاث سنوات المقبلة، التي تمثل مدة العقد، وعلى رأسها المنح التي سيستفيد منها اللاعب وكذا قيمة منحة التوقيع التي اشترطها نجم نادي فالنسيا الإسباني على إدارة واست هام الانجليزي للمغادرة، خاصة أنه فضل هذا الأخير وانتقل إليه الموسم المنصرم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الأندلسي، غير أن نادي غالاتاسراي هو الذي سيتكفل في الأخير بدفع منحة التوقيع رغبة منه في تفادي تعطل الصفقة بعدما رفض مسيرو واست هام الانصياع لرغبة فيغولي. هذا وأكدت ذات المصادر أن قيمة الصفقة بلغت 4.5 مليون أورو مع أجرة سنوية تبلغ 3.5 مليون أورو، ما يفوق 67 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، أين من المنتظر أن يخضع خريج مدرسة نادي غرونوبل الفرنسي إلى الفحوص الطبية الروتينية في الساعات القليلة المقبلة قبل توقيع العقد رسميا، ليكون اللاعب الدولي الجزائري الثاني، لحد الآن، الذي سينشط الموسم المقبل في الدوري التركي الممتاز بعد مدافع طرابزون سبور، كارل مجاني، في انتظار تحديد مصير نبيل غيلاس ورشيد غزال المستهدفين من عديد الأندية التركية.

مدرب غالاتاسراي: «فيغولي لاعب رائع ومستعدون لفعل كل شيء حتى يكون معنا»

أثنى مدرب غالاتاسراي، «إيغور تيدور»، على فيغولي ووصفه باللاعب الرائع والذي سيقدم إضافة كبيرة لتشكيلته في حال انضمامه، أين كشف «تيدور» أنه يرغب في التعاقد مع اللاعب منذ فترة طويلة بعد متابعته كثيرا، كما أكد ذات المدرب أن غالاتاسراي سيفعل كل شيء من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ27 عاما وتفادي ضياعه من بين يديه، حيث صرح «تيدور» لموقع «سانال باسين» المحلي قائلا: «الإمكانيات التي نبحث عنها موجودة في فيغولي، هو من نوعية اللاعبين الذين يتمناهم أي فريق، وهذا ما وقفت عنده بعد متابعتي إياه»، مضيفا: «نحن مستعدون لفعل أي شيء حتى يكون فيغولي معنا في الفترة القادمة ونجسد ما نريده منذ فترة طويلة، إنه لاعب رائع».