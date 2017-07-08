شباب بلوزداد يسقط ورقة شارف و27 سيرة ذاتية للمدربين على طاولة بوحفص

الإدارة تشرع في إنهاء مفاوضتها مع اللاعبين والتوقيع للجدد هذا الأسبوع

أسقطت إدارة شباب بلوزداد، نهائيا، ورقة المدرب بوعلام شارف نهائيا من حساباتها لتعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب بادو زاكي، الذي غادر الفريق للالتحاق باتحاد طنجة المغربي، وذلك بسبب عدم تحقيقه الإجماع في محيط الشباب، سواء داخل إدارة الرئيس محمد بوحفص أو وسط الأنصار، بعدما رفض الشارع البلوزدادي الفكرة جملة وتفصيلا، بسبب سياسته التي يعتمد عليها في الأندية التي دربها وتفضيله العمل بالدرجة الأولى مع الشبان على المستوى المتوسط والبعيد، وعدم تحمله الضغط ومطالب الأنصار باللعب على الأدوار الأولى، وهي المعطيات التي فرضت على إدارة الشباب مراجعة حساباتها بعدما تحمس بعض مسيريها لفكرة استقدام شارف عقب تفاوض أحد المقربين من الإدارة معه، حسبما علمته «النهار» من مصادر موثوقة من داخل البيت البلوزدادي، أمس، والتي أكدت أن شارف لن يكون المدرب الجديد للفريق، في انتظار الفصل في هوية خليفة بادو زاكي ودراسة جميع الفرص المتاحة والأسماء المقترحة على الإدارة التي وصلتها، فمنذ أن أعلن الزاكي عن مغادرته تلقت الإدارة العديد من السير الذاتبية للمدربين، والتي وصلت لـ27 سيرة ذاتية، سيتم وضعها على مكتب الرئيس بوحفص لحسم الأمور نهائيا خلال الساعات القليلة القادمة.

هذا وكشفت مصادر «النهار» أن عامل المفاجأة يبقى واردا في قضية المدرب الجديد، مع احتمال أن يكون من المستوى الكبير لتجنب تراجع أداء الفريق الموسم المقبل، الذي سينافس على أربع جبهات مبدئيا، خصوصا بعد المطالب الكثيرة للأنصار الذين يصرون على استقدام مدرب كبير لخلافة زاكي، على أمل إعادة نفس السيناريو الذي عاشه الفريق مع المدرب المغربي الذي أخرجه من النفق المظلم وأعاده إلى السكة الصحيحة، وختم معه الموسم بتتويج مستحق بكأس الجمهورية، خصوصا بعد أن وصل لمسامع الأنصار قيام بعض مسيري الشباب بجس نبض الناخب الوطني السابق، عبد الحق بن شيخة، الذي تحفظ في البداية واكتفى بالرد أنه يملك اتصالات في الوقت الحالي من أندية مغربية، التي يريد الالتحاق بإحداها رغبة منه في مواصلة مشواره هناك.

من جهة أخرى، ينتظر أن يجلس مسيرو الشباب وعلى رأسهم بوحفص على طاولة المفاوضات مع اللاعبين المستهدفين، بعد جس نبضهم في وقت سابق، على غرار لاعبي اتحاد بلعباس زواري وزناسي، على أن تبدأ عملية التوقيعات للاعبين الجديد مباشرة في حالة الاتفاق على جميع التفاصيل.

هذا وعلمت «النهار» أن قائمة المسرحين قام بإعدادها المدرب بادو زاكي قبل رحيله، بعد أن استشاره مسؤولو الشباب بخصوص هذه النقطة والمناصب التي تحتاج إلى تدعيم، يحدث هذا في وقت يترقب الأنصار ما سيقوم به لاعبو الفريق الذين أعربوا منذ وقت سابق عن رغبتهم في المغادرة بسبب ما عاشوه طيلة الموسم بفعل الأزمة المالية.

ولاية الجزائر ستتكفل بمنحة التتويج بالكأس واللاعبون يتسلمون الصكوك غدا

قررت مصالح ولاية الجزائر، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، التكفل بتسليم منحة التتويج بكأس الجمهورية للاعبي الفريق وأعضاء الطاقمين الفني والطبي، وذلك في خطوة منها لمساعدة الفريق بعد أن استنجدت بها إدارة الشباب في وقت سابق خلال مأدبة العشاء التي دعاهم إليها الوالي قبل النهائي، حيث ستقوم ولاية الجزائر بتقديم صكوك للاعبين وباقي أعضاء التعداد، غدا الإثنين، على هامش الحفل التكريمي الذي سينظمه الوالي زوخ على شرف الفريق والذي يتضمن قيمة مالية معتبرة، وهي الخطوة التي استحسنتها كثيرا إدارة الفريق التي سارعت لإخبار اللاعبين بموعد تسلّمهم منحة التتويج بالكأس، بعدما قام البعض منهم بالاستفسار عنها، في حين سيتم منح إدارة الفريق صكا ماليا آخر كمساعدات مالية، ليصل إجمالي المبلغ الذي ستقدمه الولاية للشباب 5 ملايير سنتيم.

اللاعبون يحتفلون مع الأنصار أمسية الغد في موكب يجوب شوارع العاصمة

سيحتفل لاعبو شباب بلوزداد، مساء الغد، مع أنصارهم بكأس الجمهورية التي توجوا بها بعد موسم شاق، عرف بداية كارثية، وكان ختامه مسك بالنسبة للبلوزدادين، حيث تقرر وبصفة رسمية، أمس، بعد التنسيق مع المصالح الأمنية لولاية الجزائر العاصمة، أن سيجوب التعداد أمسية الغد، شوارع العاصمة بحافلة مكشوفة، بدءا من ساحة أول ماي، بلوزداد، العناصر والمدنية، قبل أن تتجه الحافلة نحو مقر الولاية لحضور الحفل التكريمي وتناول وجبة العشاء رفقة الوالي.