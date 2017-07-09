بالفيديو: لاعبو بلوزداد .. أين المستحقات يا بوحفص؟

96 ساعة بعد تتويجهم بكأس الجمهورية، صعّد أشبال المدرب السابق "بادو الزاكي" من ضغطهم على صفحات شبكات التواصل الإجتماعي الخاصة بالفريق الأحمر والأبيض، وفي مقطع فيديو، ردّد هؤلاء عبارات: (لعبنا باطل يا بوحفص)، (لاكوب كريدي يا بوحفص)، (رانا رايحين راهي ليكم السياربي).

ووجّه لاعبو الشباب رسائل شديدة اللهجة إلى "بوحفص" بسبب مستحقاتهم العالقة منذ عدة أشهر، حيث أكّد أبناء "لعقيبة" أنهم نفذوا وعودهم بشكل كامل وحققوا اللقب الذي طالبهم به الرئيس، في انتظار وفاء هذا الأخير بتعهداته وتسديد الديون العالقة.