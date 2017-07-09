ألكاراز ثاني أغلى مدربي الخضر بعد خاليلوزيتش

بستين ألف أورو شهريا (ما يعادل 720 ألف أورو سنويا)، يتموقع "ألكاراز" وصيفا لـ"خاليلوزيتش" أغلى مدرب في تاريخ الكرة الجزائرية، حيث كان مدرب الخضر بين 2011 و2014، يتقاضى 100 ألف أورو شهريا (ما يعادل أكثر من مليون أورو سنويا).

وحسب إحصائيات "الفيفا" سنة 2010 الخاصة برواتب مدربي المنتخبات المشاركة في المونديال الجنوب افريقي، يحتل المدرب الجزائري "رابح سعدان" الصف الثالث بـ 245 ألف أورو سنويا (ما يعني حوالي 200 مليون سنتيم شهريا).

في المقابل، كان المدرب الجزائري الآخر "عبد الحق بن شيخة" ينال القيمة المالية ذاتها التي حصل عليها سعدان بـ 245 ألف أورو سنويا.

وينتمي الصربي "ميلوفان راييفاتش" إلى فئة المدربين أصحاب الرواتب الضعيفة والتي لا تتعدى حاجز الـ40 ألف أورو شهريًا، وهي القيمة المالية نفسها التي كان يتلقاها المدرب البلجيكي "جورج ليكنس" بين أكتوبر 2016 وجانفي 2017.

ويتلقى "ألكاراز" حاليا مبلغ 60 ألف أورو شهريا، أي ما يعادل 9 مليارات و300 مليون سنتيم سنويا – حسب سعر الصرف الرسمي –، وما يربو عن 13 مليار سنتيم سنويا في السوق السوداء.

ترتيب المدربين الأغلى أجرا في تاريخ المنتخب الوطني

1- وحيد خاليلوزيتش 100 ألف أورو شهريا

2- لوكاس ألكاراز 60 ألف أورو شهريا

3- ميلوفان راييفاتش 40 ألف أورو شهريا

4- جورج ليكينس 40 ألف أورو شهريا

5- رابح سعدان 20 ألف أورو شهريا

6 – عبد الحق بن شيخة 20 ألف أورو شهريا