لعنة الصفاقص تعقّد الأندية الجزائرية!

يؤكد تاريخ مواجهات "الصفاقصي" للأندية الجزائرية في مختلف المنافسات، تفوق هذا الفريق التونسي (تأسس في 28 ماي 1928) على نوادينا، حيث افتتح أصحاب اللونين الأبيض والأسود عهد مواجهاتهم للأندية الجزائرية من بوابة نادي مولودية وهران سنة 1972، أين فازوا عليه (2-0) في نصف نهائي كأس الإتحاد المغاربي للأندية البطلة آنذاك بالدار البيضاء.

وفاز "الصفاقسي" على وداد تلمسان سنة 1997 في منافسة كأس العرب للأندية البطلة لحساب دورها الأول (2-0)، ليطيح بعدها بمولودية الجزائر في كأس العرب خلال دورة 2005 برباعية نظيفة.

بدورها، لم تسلم شبيبة القبائل هي الأخرى من شبح الصفاقصي الذي فاز على "الكناري" سنة 2006 بهدفين دون ردّ في دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

وكان آخر ضحايا النادي الصفاقصي، فريق مولودية الجزائر، أين أعاد التاريخ نفسه السبت، بتكرار سيناريو 2005 مع تغيير اسم المنافسة فقط، حيث عادت المولودية من معقل الصفاقسي "الطيب المهيري" مثقلة برباعية جديدة مثيرة !