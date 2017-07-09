بالفيديو... حذاء من الألماس هدية لرونالدو

أهدت شركة "سواروفسكي" الرائدة في صناعة المجوهرات، حذاءً رياضيا مصنوعا من الألماس، لأفضل لاعب في العالم "كريستيانو رونالدو".

وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو أظهر شكل الحذاء الجذاب جدا، والذي حرص المصمم "دايال توكونبو"، من خلاله، على إبراز شعار البطولتين الإنجليزية والإسبانية على جانبي الحذاء، تخليدا منه للمحطتين اللتان توقف عندهما صاروخ ماديرا خلال مسيرته الكروية الحافلة بالانجازات والألقاب.

وتمّ تقديم الحذاء لمتحف كريستيانو رونالدو المتواجد بمسقط رأسه بمدينة مديرا البرتغالية، ليعرض إلى جانب أهم مكاسب "الدون" التي نالها من عالم المستديرة طيلة مشواره.