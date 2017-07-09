نصر حسين داي يواجه فلسطين وديا الاثنين

يلاقي نصر حسين داي هذا الإثنين المنتخب الأولمبي الفلسطيني في مباراة تحضيرية، استعدادا لخوض النصر غمار البطولة العربية التي ستجري أحداثها بمصر بين 21 جويلية الجاري والخامس أوت الداخل.

استغلت ادارة النصر تواجد الأشقاء بالجزائر العاصمة، لمواجهته وديا بمركز تحضير المنتخبات لسيدي موسى، أين يعسكر المنتخب الفلسطيني إلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يدخل أشبال المدرب الجديد للنصر "نبيل نغيز" في تربص مغلق بمركز سيدي موسى الأسبوع المقبل، قبل شدّ الرحال نحو مصر، أين سيفتتح البطولة العربية بالتباري مع "الوحدة" الإماراتي في 22 جويلية بملعب "السلام".

ويتواجد ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ كل من الأهلي المصري، الفيصلي الأردني، والوحدة الإماراتي.