مولودية الجزائر تتعرف على منافسها في الدور ربع النهائى من كأس الكاف

وتم التعرف على آخر متأهل لهذا الدور ويتعلق الأمر، بريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي، الذي تعادل اليوم الاحد مع سموحة المصري 0-0، وضمن المرتبة الثانية ضمن المجموعة الرابعة.
وفي ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي
مولودية الجزائر - النادي الإفريقي
الفتح الرباطي المغربي - النادي الصفاقسي
سوبر سبور يونايتد الجنوب افريقي - زيسكو يونايتد الزامبي
ريكرياتيفو دوليبولو الانغولي - تي بي مازمبي الكونغولي
وستجري مباريات الذهاب، في ملاعب الفرق المذكورة، في المقام الاول يوم 8 او9 او10 سبتمبر 2017، والإياب يوم 15 او16 او17 من نفس الشهر.
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