ألكاراز يغربل قائمة المحليين والإعلان عنها بعد أسبوع

يوجد النّاخب الوطني لوكاس ألكاراز في مرحلة غربلة قائمة المنتخب المحلي تحسبا للقاءي ليبيا، حيث هناك تربص نهاية هذا الشهر، وفي الوقت الذي لا يملك الإسباني دراية واسعة بالبطولة الجزائرية، فإنه خلال تواجده في الجزائر عمل مع مسؤولي المديرية الفنية، الذين زودوه بقائمة من 40 لاعبا من البطولة، شاركوا في التربصات التي جرت هذه السنة، والتي أشرف عليها ليكانس وقريشي وكذلك هو، في ماي الماضي. هذا وتحصل النّاخب الوطني لوكاس ألكاراز على أشرطة فيديو لمباريات منتخب ليبيا الأول، مثلما طلب، حيث بدأ حسب مصدر مطلع معاينة رفقاء زعبية عن طريق الفيديو لمعرفة مستوى هذا المنتخب وما يتوفر عليه من إمكانيات، ونقاط القوة والضعف، خاصة أنه عرف أن أغلب لاعبي المنتخب الأول يتواجدون في المنتخب المحلي لأن ليبيا لا تملك الكثير من المحترفين، كما علمنا أيضا أنه يكون قد ركز أيضا على مباراة الأهلي الليبي واتحاد العاصمة، خاصة أن بضعة لاعبي من الفريق الأول يتواجدون في المنتخب المحلي الذي سيواجهه يوم 12 أوت بقسنطينة.

وفد من «الفاف» اليوم في قسنطينة لتفقد المرافق

يزور وفد من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم، مدينة قسنطينة تحسبا لتنظيم مباراتي ليبيا وزامبيا بملعب الشهيد حملاوي، وهو ما ذهب إليه خير الدين زطشي في الندوة الصحفية التي عقدها في سيدي موسى قبل يومين، وكشف مصدر مأذون من ولاية قسنطينة أمس لـ«النهار»، أن والي الولاية برمج جلسة عمل مع وفد الاتحادية الذي سيقوده جهيد زفزاف، بغية دراسة كل التسهيلات التي ستمنح للمنتخبين الوطني المحلي والأول. كما سيكون هناك اجتماع بالسلطات الأمنية، فضلا عن مسؤولي مركب الشهيد حملاوي، لتفقد المرافق التي تتوفر عليها عاصمة الشرق، حيث سيحاول زفزاف ومدان ومرافقوهما اختيار الفندق المناسب لإقامة «الخضر» خلال رحلتهم إلى قسنطينة، والتي ستدوم يومين من الثالث إلى الخامس سبتمبر، فضلا عن تنظيم اللقاء القادم للمنتخب المحلي أمام ليبيا يوم 12 سبتمبر، من خلال دراسة كل التدابير الممكنة حتى يمر اللقاء في أفضل الظروف.