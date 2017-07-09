سليماني يقترب من العودة إلى سبورتينغ لشبونة وليستر سيتي يوافق على بيعه

أبدت إدارة نادي ليستر سيتي الانجليزي استعدادها للتخلي عن المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك حسبما كشفت عنه عدة تقارير صادرة أمس، والتي أكدت أن مهاجم الخضر لن يكون ضمن مخططات كاريغ شيكسبير، المشرف الأول على العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل، وأن الأخير لا يعارض فكرة بيعه ويسعى لتدعيم القاطرة الأمامية بمهاجم آخر، ويتعلق الأمر بالنيجيري كيليشي إيناتشيو لاعب مانشيستر سيتي، الذي يسعى لضمه إلى صفوف الثعالب ولو على سبيل الإعارة.

وحسب ذات التقارير، فإن الحل الأنسب لإتمام الصفقة هو بيع سليماني الذي كلف خزينة النادي الموسم الفارط مبلغا كبيرا، حيث بلغت صفقة انتقاله 30 مليون أورو، ويرى نادي ليستر سيتي أن بيعه سينعش الخزينة وينعش أيضا حظوظ ضم مهاجم مانشيستر سيتي.

وربطت تقارير برتغالية رغبة ليستر سيتي في التخلي عن خدمات سليماني بإمكانية عودة اللاعب مجددا إلى فريقه السابق سبورتينغ لشبونة، وقالت إن النادي البرتغالي لايزال يصر على استرجاعه، خاصة وأنه كان عنصرا أساسيا في صفوف الفريق وساهم بقسط كبير في نجاحاته طوال الفترة التي قضاها في البرتغال.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب شباب بلوزداد الأسبق لم يجد ضالته في الدوري الانجليزي الممتاز، خصوصا بعد رحيل مدرب ليستر السابق كلاوديو رانيري، حيث عانى كثيرا من دكة البدلاء مع شكسبير الذي لا ينوي الاعتماد عليه الموسم المقبل، مما يرجح أكثر فرضية مغادرته خلال فترة التحويلات الصيفية.