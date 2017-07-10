مولودية الجزائر تنهي الموسم بـ«مهزلة».. مواسة «غسل» لاعبيه وسوناطراك تفصل اليوم في مصيره

أنهت مولودية الجزائر موسمها بسيناريو كارثي يثير المخاوف، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقتها خارج الديار، أول أمس، على يد النادي الصفاقسي برباعية كاملة من دون رد، في لقاء احتضنه ملعب «المهيري» بصفاقس، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لكأس «الكاف»، وهو السيناريو الذي لم يعجب لا الطاقم الفني ولا الإداري ولا الأنصار الذين تنقلوا بأعداد غفيرة إلى تونس، من أجل الوقوف إلى جانب اللاعبين في مهمتهم الأخيرة قبل الدور ربع النهائي، حيث تفاجأ أنصار المولودية بالوجه الشاحب الذي ظهر به زملاء القائد حشود طيلة أطوار المباراة، وبالخصوص في الدقائق الأخيرة، أين تلقى الفريق ثلاثة أهداف كاملة، وهو الأمر الذي لم يهضمه المدرب كمال مواسة، الذي استغرب هو الآخر انهيار لاعبيه مع نهاية اللقاء والمستوى الذي ظهروا به في 7 دقائق الأخيرة، التي تلقوا فيها 3 أهداف كاملة، مما جعله يثور في وجه لاعبيه بعد نهاية اللقاء، حسبما كشفته لـ«النهار» مصادر موثوقة مقربة من إدارة المولودية.

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة المولودية اجتماعا بالطاقم الفني بقيادة كمال مواسة، من أجل عرض حصيلة الفريق خلال الموسم الحالي ومناقشة العديد من الأمور الخاصة بالتشكيلة، وعلى رأسها مستقبل المدرب فضلا عن قائمة المسرحين والمناصب التي تحتاج إلى تدعيم، خصوصا وأن الفريق سيكون على موعد في بداية الموسم المقبل مع منافسة كأس «الكاف» التي بلغ دورها ربع النهائي، ويأمل في التتويج باللقب القاري الثاني له.

هذا وسيتم الحديث أيضا خلال هذا الاجتماع عن الخسارة الأخيرة التي عاد بها الفريق من تونس، والسقوط برباعية كاملة، الأمر الذي سيجبر حتما مسؤولي مجلس الإدارة وعلى رأسهم الرئيس زايد لاج على مراجعة حساباتهم في العديد من الأمور.

«الشناوة» عانوا الأمرّين في تونس.. البعض نقل للمستشفى والفريق مهدد بعوقبات بسبب «الفيميجان»

عانى أنصار المولودية الذين تنقلوا بقوة إلى تونس لتشجيع فريقهم، الأمرّين بعد نهاية اللقاء، أين دخلوا في مناوشات مع رجال الأمن، سواء داخل مدرجات ملعب «المهيري» بعد أن أشعلوا كميات كبيرة من الألعاب النارية، أو خارج أسوار الملعب بعد نهاية اللقاء، كما تعرض البعض منهم لإصابات نقل على إثرها أحد الأنصار إلى مستشفى مدينة صفاقس لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة، أين قضى ليلة أول أمس، ويكون قد غادره حسبما جاء في تصريح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، عماد المعلول، أمس، في حين سجلت إصابة خمسة أعوان، بعد رشق أنصار المولودية أرضية الميدان، حسبما أفادت به وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء. هذا وأصبحت المولودية مهددة بعقوبات الكاف بسبب رشق الأنصار أرضية الميدان بالألعاب النارية، مما أجبر الحكم الرئيسي على توقيف المباراة لدقائق قبل استئنافها من جديد.

العميد يواجه الإفريقي في ربع النهائي يوم 8 سبتمبر

تواجه مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي، النادي الإفريقي التونسي يوم 8 سبتمبر القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراة الذهاب، في حين سيكون لقاء العودة يوم 15 سبتمبر بالعاصمة التونسية، وهذا بعد أن ضمن النادي الإفريقي تأهله للربع النهائي في المركز الأول من المجموعة الأولى.