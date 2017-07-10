شيبان يوقع لموسمين.. كنيش يتفاوض مع النصرية وماضوي يضع شروطا للبقاء

رسّم المهاجم شيبان، أمس، توقيعه لوفاق سطيف على عقد لموسمين، قادما من نادي دفاع تاجنانت، مقابل أجرة 120 مليون شهريا، بعد أن حضر رفقة مناجيره وجلس على طاولة المفاوضات مع الرئيس حمّار، وهي الجلسة التي لم تدم طويلا، بعد أن تم الاتفاق على كامل التفاصيل قبل أن يتأجل التوقيع إلى الزوال، بعد أن اطّلع الطاقم الطبي للفريق على الملف الطبي الكامل للاعب، ومنح الضوء الأخضر للإدارة وطمأنها بخصوص عدم خطورة الإصابة التي اشتكى منها في نهاية الموسم الحالي، وتوفير الإدارة مبلغ التسبيق (3 أجور شهرية) الذي تلقاه المهاجم لحظة التوقيع، ليكون ثان المستقدمين بعد الوسط الهجومي لاتحاد بلعباس سيدهم.

من جهة أخرى، لم يكن المدافع المحوري كنيش حاضرا في الموعد الذي حدده مع الرئيس حمّار للحضور أمس، في جلسة للتفاوض على شروط تجديد العقد، ليبرز اللاعب بالغياب عن الموعد، حيث وصل مسامع الإدارة أن المدافع كنيش كان أمس على موعد مع مسؤولي نصر حسين داي للتفاوض، حيث سارع حمّار إلى الاتصال بالمدافع لتحديد موعد ثان وحسم مستقبله مع الفريق قبل البحث عن خليفته، وينتظر أن يلتحق كنيش اليوم أو غدا بمقر النادي للتفاوض، بعد أن طالب برفع أجرته الشهرية.

نساخ منتظر قبل نهاية الأسبوع الحالي

طمأن الظهير الأيسر نساخ الإدارة وأكد حضوره قبل نهاية الأسبوع، بعد أن كان منتظرا في مقر النادي أمس، في موعد لترسيم توقيعه، خاصة أن الاتفاق تمّ حول كامل الشروط ولم يبق سوى الترسيم وتلقي اللاعب التسبيق المتفق عليه. وكان نساخ ينتظر أن يكون أول مستقدم خلال هذه الصائفة، ليتأخر ترسيم ضمه، مما زاد من الشكوك حول خلافات مع اللاعب، في انتظار أن تتضح الصورة أكثر مع نهاية الموسم الحالي.

ماضوي يتجنب تحمل مسؤولية الاستقدامات ويؤكد نيته في المغادرة

غادر المدرب ماضوي إلى خارج الوطن لقضاء العطلة، وفي فترة حساسة، خاصة أنه تعود طيلة المواسم الفارطة على عملية الاستقدامات رفقة الرئيس حمّار، إلى درجة أنه كان يتكفل بنفسه بإقناع المستقدمين، ليفاجئ هذه المرة بتفادي تحمل المسؤولية، في خطوة تؤكد نواياه في المغادرة، خاصة أن مصادر كشفت أن المدرب الشاب كشف للاعبين عقب نهائي الكأس، أن تلك المواجهة هي الأخيرة له على رأس الفريق، وقد سارع حمّار حينها للحديث إليه وطلب منه البقاء في العاصمة، والتفاوض معه طيلة الليلة بفندق سوفيتال لإقناعه بالبقاء، والاستماع إلى شروط المدرب الذي طالب برفع أجرته الشهرية، وهو ما وافق عليه حمّار، فيما حدث خلاف حول جلب المغترب مرواني ليكون مساعدا له، وهو المنصب الذي يشغله زرڤان، إضافة إلى تسريح بعض الأسماء المعروفة، والتي لم يعد ماضوي قادرا على فرض قراراته عليها.

حمّار يشترط على بوشار تمديد عقده مقابل إعارته

اشترط الرئيس حمّار على المدافع الشاب بوشار تمديد عقده مقابل تسريحه في شكل إعارة إلى الفريق الذي يرغب في الانضمام إليه، وجاء شرط الرئيس السطايفي بعد أن كشف اللاعب عن رغبته في تغيير الأجواء، خاصة أنه لازال مرتبطا لموسم إضافي، وهو العرض الذي رفضه بوشار الذي أصر على الحصول على ورقة تسريحه بشكل نهائي، إضافة إلى مستحقاته العالقة، وهو الذي سيكون في موقع قوة لفرض شروطه في حال فشلت الإدارة في الحفاظ على زميله كنيش.

عروسي منتظر للتوقيع في شباب قسنطينة اليوم

كشفت مصادر مقربة من المدافع عروسي، أن اللاعب قد أنهى تفاصيل اتفاقه مع إدارة شباب قسنطينة، وتم تحديد موعد للتنقل اليوم الإثنين إلى مدينة الجسور المعلقة، في موعد لترسيم توقيعه على العقد، بعد أن كان قد أجل التوقيع إلى غاية تصفية حساباته وديونه مع إدارة الوفاق، أين غادر في قمة الغضب بعد أكثر من 12 سنة من دفاعه عن ألوان النادي، من فئة المدرسة إلى الأكابر، في انتظار مصير زميله الشاب العمري الذي يبدي رغبة في الانضمام إلى شباب قسنطينة، بعد أن اتفق على كامل التفاصيل، ولم يبق سوى التفاوض مع حمّار لتحديد مصيره.

الديجياس يشترط العمل 24 ساعة يوميا لإنهاء وضع البساط

كانت مصالح مديرية الشبيبة والرياضة، أمس، على موعد مع فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة مشروع تجديد أرضية ملعب 8 ماي، لوضع بساط من الجيل الخامس قبل انطلاق بطولة الموسم القادم، ومن ثم اختيار الشركة التي ستتكفل بالمشروع، وقد تدخل مدير الشبيبة والرياضة، عزيز طاهير، لوضع شرط العمل 24 ساعة على 24 ساعة يوميا من أجل التعجيل في إنهاء الأشغال قبل انطلاق البطولة يوم 25 أو 26 أوت القادم، حيث تبقى التشكيلة مهددة بعدم الاستقبال فوق أرضية الملعب في الجولة الأولى.