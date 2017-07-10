بالصور.. سوسطارة تحيي العيد الـ80 في حضور "ياسف سعدي"

شهدت مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي في مباراة "سوسطارة" ضدّ "كابس يونايتد" الزيمبابوي (4 – 1) أجواءً خيالية ليلة الأحد في اطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

وعرفت احتفالات الاتحاد تواجد المجاهد "ياسف سعدي" أيقونة الفريق الأحمر والأسود وأحد أبناء حي سوسطارة العتيق، فضلا عن كونه "ياسف" قائد المنطقة العسكرية المستقلة للعاصمة، وأحد أبرز قادة "معركة الجزائر" في ثورة التحرير الكبرى.

وصنع "أولاد البهجة " أجواءً خيالية بمدرجات ملعب 5 جويلية في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة، في إشارة إلى الذكرى الثمانين لتأسيس الفريق الذي نشط تحت مسمى "الاتحاد الرياضي الإسلامي لمدينة الجزائر" بين سنتي 1877 و1977، ثمّ "الاتحاد الرياضي لكهرباء العاصمة (1977- 1987).