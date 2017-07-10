مليون دولار مكافأة تأهل الإتحاد والمولودية

ستتحصل "سوسطارة" على مبلغ 650 ألف دولار من طرف الإتحاد الإفريقي بعد ضمان زملاء "زيري حمّار" تأشيرة الربع، وفي حال بلوغ الفريق الأحمر والأسود المربع الذهبي، ستمتلئ خزائن الإتحاد بـ 700 ألف دولار، وإن نجحت سوسطارة في النسج على منوال 2015، وفازت بالتاج فإنّ أشبال البلجيكي "بول بوت" سيتحصلون على 1.25 مليون دولار، وإن افتكوا أول لقب قاري، فإنّ الاتحاد سيظفر بجائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار.

من جانبها، حصلت "مولودية الجزائر" على مبلغ 350 ألف دولار بعد اجتيازها عتبة دور المجموعات، وفي حال وصول العميد إلى نصف النهائي، فإنّ زملاء "حشود" سيحصدون 450 ألف دولار، بيد أنّ تمكنّ تشكيلة "مواسة" من معانقة النهائي سيكون عنوانا لـ 650 ألف دولار، لكن الأهم وهو تتويج المولودية بثاني لقب افريقي بعد 1976، سيعني كسب جائزة بقيمة 1.25 مليون دولار.