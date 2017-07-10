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أهلي طرابلس يخطّط لإستقبال النجم الساحلي بالجزائر

نشر يوم 2017/07/10 238 0 كريم.تيغرمت أهلي طرابلس يخطّط لإستقبال النجم الساحلي بالجزائر
يدرس مسؤولو نادي "أهلي طرابلس" الليبي لكرة القدم، فكرة استقبال "النجم الساحلي" التونسي بالجزائر، في سبتمبر القادم، برسم ذهاب ربع كأس رابطة أبطال إفريقيا.

تفاضل ادارة "طرابلس" بين كل من الجزائر ومصر لإستقبال "النجم"، حسب ما كشف عنه رئيس النادي "ساسي بوعون" للصحافة الليبية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع رفقة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المصري "طلعت يوسف" للفصل في مكان إقامة المباراة.

وتأتي هذه الخطوة تبعا لعدم تمكن "الأهلي" من الإستقبال بليبيا، بسبب الحظر المفروض من "الكاف" على إقامة المباريات الدولية هناك، إثر تدهور الأوضاع الأمنية.

ولن يتمكن الأهلي الطرابلسي من اجراء اللقاء بملعب "صفاقص" الذي خاض فيه مواجهاته السابقة، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وعليه، يبقى خيار الجزائر أو مصر لإحتضان هذا اللقاء، في انتظار الفصل الليبي.

 

 

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