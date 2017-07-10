12 ناديا عربيا في ربع المنافسات الإفريقية

بلغة الأرقام، يشهد ربع رابطة الأبطال تواجد ستة أندية وهي: ممثل الكرة الجزائرية اتحاد العاصمة، أهلي طرابلس الليبي، النجم الساحلي التونسي ومواطنه "الترجي"، اضافة إلى الأهلي المصري والوداد البيضاوي.

هذا وستشهد مرحلة الربع مباريات عربية حاسمة، تتصدرها قمة أهلي طرابلس أمام النجم الساحلي، فضلا عن مواجهة الأهلي للترجي، بينما سيلاقي اتحاد العاصمة بـ "فيروفيارو" الموزمبيقي، ويصطدم الوداد المغربي بنظيره الجنوب إفريقي "ماميلودي صان داونز".

وفي كأس الكونفيدرالية، تتواجد 4 فرق عربية في الربع، وهي: مولودية الجزائر الذي سيواجه النادي الإفريقي التونسي، والنادي الصفاقسي الذي سيتبارى مع الفتح الرباطي المغربي.