نساخ يفضّل وفاق سطيف على الإحتراف بالبرتغال!

جرت مراسم التوقيع على العقد بمقر النادي "مختار لعريبي" في وسط المدينة، ليكون بذلك "نساخ" (29 سنة) ثالث مستقدمي "وفاق سطيف" بعد كل من "إلياس سيدهم" الوافد من "اتحاد بلعباس" و"يوسف شيبان" القادم من "دفاع تاجنانت".

على هامش توقيعه على العقد، صرّح "نساخ" لوكالة الأنباء الجزائرية أنّ المفاوضات تمت بطريقة "سهلة"، وأنه "جد متحمس" للانضمام إلى ناديه الجديد الذي يلعب على الألقاب، وأبرز "نساخ" أنّه فضّل النسر الأسود، رغم أنه كان مطلوبا-كما قال- من أحد الأندية التي تنشط في البطولة البرتغالية الممتازة.