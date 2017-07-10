فينغر يتخلى عن بن ناصر من جديد

خالف "فينغر" التوقعات، وتخلى من جديد عن "بن ناصر" (19 سنة)، بعدما خاض الأخير الشطر الأول من تحضيرات "الأرسنال" للموسم الجديد، تزامنا مع انتهاء فترة إعارته لنادي "أف سي تور" الفرنسي، أين برز بشكل جيد من خلال مشاركته في 28 مباراة.

ويبدو أنّ المستوى الذي عاد به اللاعب من تجربته في البطولة الفرنسية الثانية، لم يقنع "فينغر"، ما يجعل الدولي الجزائري، مطالبا بالبحث عن ناد جديد "يتنفس" معه الموسم المقبل، لتفادي هاجس الجلوس على دكة البدلاء أو اللعب للفريق الرديف، بالنظر إلى أنّ عقده مع "أرسنال" ينقضي سنة 2020.