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فينغر يتخلى عن بن ناصر من جديد

نشر يوم 2017/07/10 270 0 كريم.تيغرمت فينغر يتخلى عن بن ناصر من جديد
غيّب الفرنسي "آرسن فينغر" مدرب نادي "أرسنال" الإنجليزي لكرة القدم، اسم الدولي الجزائري الصاعد "إسماعيل بن ناصر" عن قائمة اللاعبين الذين سيعوّل عليهم الموسم القادم، حيث آثر "فينغر" عدم إدراج اسم المتوسط الشاب ضمن المعنيين بسفرية الفريق إلى أستراليا، أين سيجري "المدفعجية" تحضيراتهم للموسم المقبل.

 خالف "فينغر" التوقعات، وتخلى من جديد عن "بن ناصر" (19 سنة)، بعدما خاض الأخير الشطر الأول من تحضيرات "الأرسنال" للموسم الجديد، تزامنا مع انتهاء فترة إعارته لنادي "أف سي تور" الفرنسي، أين برز بشكل جيد من خلال مشاركته في 28 مباراة.

ويبدو أنّ المستوى الذي عاد به اللاعب من تجربته في البطولة الفرنسية الثانية، لم يقنع "فينغر"، ما يجعل الدولي الجزائري، مطالبا بالبحث عن ناد جديد "يتنفس" معه الموسم المقبل، لتفادي هاجس الجلوس على دكة البدلاء أو اللعب للفريق الرديف، بالنظر إلى أنّ عقده مع "أرسنال" ينقضي سنة 2020.

 

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