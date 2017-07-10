بوطبة يلتحق بنصر حسين داي قادما من سطيف

التحق المدافع "سفيان بوطبة" المسرّح من نادي "وفاق سطيف" لكرة القدم، الاثنين، بصفوف "نصر حسين داي" وأمضى عقدا يمتد لسنتين.

أفادت ادارة النصر، أنّ اللاعب السابق لدفاع تاجنانت (28 سنة)، بات المستقدم رقم 11 لنصر حسين داي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد "حراق"، "شويطر"، "أوكال"، "براهيمي"، "رودين"، "عزوز"، "عدادي"، "شخريط" وحارس المرمى "بوصوف".

وفيما يخص قائمة العناصر المغادرة للملاّحين، فإنّها تضم الحارس "عز الدين دوخة" المتنقل الى العربية السعودية والمهاجم "محمد أمين عبيد" والقائد "سفيان بن دبكة" الذي فسخ عقده، وقد يمضي في وفاق سطيف أو مولودية الجزائر، حسب الأنباء المتضاربة.

وتمّ إسناد العارضة الفنية للنصرية إلى المدرب الوطني المساعد السابق "نبيل نغيز" خلفا للفرنسي "آلان ميشال"، وسيحظى "نغيز" بمساعدة الدولي السابق "بلال دزيري".