وفد «الفاف» يدوّن تقريرا إيجابيا عن ملعب حملاوي تحسبا لمواجهتي ليبيا وزامبيا

إقامة «الخضر» بفندق «ماريوت» بنسبة كبيرة وزامبيا ستتدرب بملحق «كرابس»

قام وفد من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس، بزيارة إلى قسنطينة، لمعاينة المرافق التي تحتوي عليها المدينة عن قرب، تحسبا للمواجهة التي ستجمع المنتخب المحلي بنظيره الليبي في تصفيات «الشان»، وكذا مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزامبي برسم الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقررة شهر سبتمبر المقبل، وضمّ الوفد الذي تنقل إلى قسنطينة كلا من حكيم مدان وجهيد زفاف، عضوي المكتب الفدرالي، إضافة إلى الأمين العام للفاف محمد ساعد، وتفقد الثلاثي المرافق التي يحتوي عليها ملعب الشهد حملاوي.

وحسب بعض المصادر، فإن وفد الفاف أعجب كثيرا بالمرافق التي يحتويها الملعب، سواء أرضية الميدان أو غرف تغيير الملابس وغيرهما من المرافق، حيث دوّنوا تقريرا إيجابيا سيوضع على طاولة رئيس الفاف خير الدين زطشي لدى عودتهم، كما كان للثلاثي السالف ذكره لقاء مع الوالي لدراسة التفاصيل المتعلقة بمواجهتي ليبيا وزامبيا، وكشفت ذات المصادر أن الوفد أعجب أيضا بفندق ماريوت الذي قضوا فيه ليلتهم الأولى، وسيكون هذا الأخير الأقرب لاستضافة الخضر، كما قام وفد الفاف بتفقد ملحق «كرابس»، وحسب ذات المصادر، فإن هذا الأخير سيخصص لمنتخب زامبيا لإجراء تدريباته، لكي لا تتأثر أرضية ملعب حملاوي كثيرا قبل المباراة، ولدى زيارتهم إلى ملعب حملاوي أكد حكيم مدان لبعض المرافقين أن رئيس الفاف خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه الفدرالي درسوا إمكانية برمجة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزامبي في تصفيات المونديال بملعب حملاوي، ليس فقط بسبب عزوف الجماهير وصافرات الاستهجان التي تعرض لها سليماني وبعض زملائه في المباراة الأخيرة أمام الطوغو، بل لأن زطشي يرى أن المنتخب ملك لكل الجزائريين، ولهذا لا بد من أن تلعب مباريات المنتخب عبر مختلف ملاعب الوطن، ومن المنتظر أن يواصل وفد الاتحادية اليوم تفقده لبقية المنشآت، بزيارة عدة فنادق هي فندق الخيام، فندق الحسين وفندق قوس قزح، وكلها فنادق بأربع نجوم.