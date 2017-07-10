نساخ يلتحق لموسمين.. عيبود منتظر اليوم وحمّار يصر على بن عياد

جحنيط في تونس للتفاوض مع النادي الإفريقي وبوطبة يفسخ عقده

كشفت مصادر موثوقة، أن وسط ميدان وفاق سطيف، أكرم جحنيط، يتواجد منذ أول أمس في العاصمة التونسية رفقة أحد أقاربه ومناجيره للجلوس على طاولة المفاوضات مع إدارة النادي الإفريقي، للتفاوض على شروط انضمامه إلى الفريق، بعد أن تلقى اللاعب الضوء الأخضر من إدارة الرئيس حمّار التي وافقت على تسهيل تسريحه والاستفادة من عائدات تحويله، خاصة أن اللاعب لازال مرتبطا لـ6 أشهر، أي إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، وفي انتظار نتائج مفاوضات اللاعب مع إدارة النادي الإفريقي.

يبقى الأكيد أن جحنيط يتجه نحو المغادرة، خاصة أن إدارتي الترجي والنجم الساحلي التونسيين تراقبان عن قرب ما تفضي إليه مفاوضاته مع الإفريقي.

في سياق ذي صلة، كانت الإدارة قد أخذت كامل احتياطاتها قبل منح الضوء الأخضر للشاب جحنيط للرحيل، بعد أن توصلت إلى اتفاق نهائي مع مهاجم دفاع تاجنانت شيبان، حيث رسّمت توقيعه في نفس اليوم الذي تنقل فيه جحنيط إلى تونس، ومن ثم التخلص من ديون اللاعب الذي لم يتلق أجوره طيلة الموسم الحالي، من خلال التنازل عن جزء هام منها مقابل ورقة التسريح.

نساخ يوقع موسمين وثالث المستقدمين

رسّم الظهير الأيسر لمولودية وهران، شمس الدين نساخ، منتصف نهار أمس، توقيعه على عقد يمتدّ لموسمين، بعد أن كان قد اتفق على كامل التفاصيل منذ فترة، حيث كان ينتظر أن يكون أول الموقعين، ليتأجل التحاقه إلى مدينة سطيف إلى غاية أمس، ليكون ثالث مستقدم بعد كل من وسط الميدان سيدهم والمهاجم شيبان، لتضمن الإدارة لأول مرة تدعيم الجهة اليسرى من الدفاع بعد موسمين من المعاناة، منذ مغادرة محمد لقرع إلى شبيبة الساورة.

عيبود منتظر اليوم وحمّار يتابع صفقة المهاجم بن عياد

حددت الإدارة السطايفية موعدا مع المهاجم الشاب لشبيبة القبائل، عيبود، للالتحاق اليوم بمقر النادي، للخوض في تفاصيل العقد الذي يربط الطرفين، بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق، ليكون المهاجم عيبود رابع المستقدمين بنسبة كبيرة، فيما يبقى حمّار يراهن على ضم مهاجم سريع غليزان بن عياد، حيث يتصل به يوميا لمعرفة ما توصل إليه اللاعب مع إدارة السريع للحصول على ورقة تسريحه، ودعوته مباشرة إلى مدينة سطيف للتوقيع، خاصة أن الهجوم يبقى الهاجس الأكبر للإدارة.

بوطبة يتنازل عن مستحقاته ويغادر إلى النصرية

غادر الظهير الأيسر بوطبة إلى العاصمة، حيث كان أمس على موعد مع جولة نهائية من المفاوضات مع إدارة نصر حسين داي، بعد أن اتفق مع الرئيس حمّار على فسخ العقد بالتراضي مقابل تنازل اللاعب عن الأجور الشهرية التي يدين بها، حيث كان الظهير الأيسر قد التحق خلال الميركاتو الفارط قادما من دفاع تاجنانت، واكتفى بالحصول على أجرة شهرية واحدة، ونفس الأمر ينطبق على المدافع المخضرم فريد ملولي الذي اتفق على تسريحه مقابل التنازل عن مستحقاته.

العمري يصر على مستحقاته والإدارة تحتاط وتتفق مع بن دبكة

سيكون اللاعب المتعدد الخدمات الشاب العمري، اليوم، على موعد مع الرئيس حمّار للحديث عن ديونه، التي تفوق 7 أجور شهرية، قبل الخوض في شروط بقائه الموسم القادم، مما جعل الإدارة تستشعر رغبة اللاعب في المغادرة، خاصة بعد تفاوضه مع شباب قسنطينة ثم نصر حسين داي، وتقدم على الاتفاق مع وسط ميدان النصرية بن دبكة لخلافته.

حمّار يؤجل الفصل في مصير المهاجم أمقران

أجّل الرئيس حمّار الرد على طلب المهاجم أمقران للحصول على ورقة تسريحه مقابل التنازل عن أجوره الشهرية، التي نادرا ما يتحصل عليها منذ ترقيته إلى صنف الأكابر، ووعد الرئيس حمّار اللاعب بالرد على طلبه بعد ضبط التعداد بصفة نهائية، كما طالبه بجلب الفريق الذي يريد الانضمام إليه للتفاوض، خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن اهتمام أندية تونسية وبرتغالية بخدمات المهاجم الشاب.

ويطالب بوشار بـ500 مليون مقابل التسريح

حدد الرئيس حمّار نفس القيمة المالية 500 مليون، التي كان قد وضعها خلال الميركاتو الفارط، مقابل تسريح المدافع الشاب بوشار، حيث طالبه بالتنازل عن جزء معتبر من مستحقاته العالقة مقابل تسريحه، حيث يدين بوشار بمبلغ 600 مليون مقابل منحه وثيقة تسريحه، وهو العرض الذي كان قد رفضه بوشار وعاود رفضه هذه المرة، خاصة أنه لازال مرتبطا لموسم واحد مع التشكيلة وسيكون حرا من أي ارتباط مباشرة بعد نهاية الموسم القادم.

قرعيش في سطيف لترسيم إعارة المهاجم برباش

ينتظر أن يلتحق رئيس نادي دفاع تاجنانت قرعيش، بمدينة سطيف بحر الأسبوع الحالي، في موعد مع الرئيس حمّار لترسيم إعارة مهاجم الآمال برباش، خاصة أنه مرتبط مع الوفاق بعقد يمتد لـ5 مواسم ولديه عدة مشاركات مع الأكابر وسجل أهدافا في مباريات رسمية، حيث يبقى استثمارا حقيقيا بالنظر إلى إمكاناته.