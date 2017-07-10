سوسطارة تودّع أنصارها تحت هتافات «الشعب يريد لاكوب دافريك»

بول بوت: «مستوى الفريق في تطور وفخور بما قدمناه في رابطة الأبطال حتى الآن»

أنهى اتحاد العاصمة، أول أمس، الموسم بفوز ثمين على حساب ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوي، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي بفوز رفقاء الحارس زيماموش برباعية مقابل هدف وحيد، وهو ما سمح لهم بالتأهل إلى ربع نهائي المنافسة في الصدارة، رفقة نادي أهلي طرابلس الليبي، صاحب المركز الثاني، الذي اعتبر بمثابة المفاجأة خاصة بعد إقصائه الزمالك المصري ومرافقته أبناء سوسطارة إلى ربع النهائي، وكان التأهل إلى الدور المقبل بفوز عريض أحسن هدية يقدمها الاتحاد لأنصاره بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، وقدم اللاعبون أداء كبيرا في دور المجموعات ككل وأنهوه في الصدارة برصيد 11 نقطة، وكهجوم صنف الأحسن بعد تسجيله 12 هدفا كاملا، مما جعل طموح الأنصار وحلمهم في التتويج باللقب القاري يكبر أكثر فأكثر، وهي الرسالة التي حاولوا إيصالها للاعبين من خلال الهتافات طيلة المباراة وتغنيهم باللقب.

هذا ويلاقي أصحاب الزي الأحمر والأسود نادي فيروفيارو الموزمبيقي في ربع النهائي، وستجرى مباراة الذهاب على ملعب هذا الأخير ما بين 8 و10 سبتمبر المقبل، على أن تلعب مباراة الإياب بملعب 5 جويلية في 14 أو 15 من الشهر ذاته، وهو ما يعتبر في مصلحة الفريق ويدعم حظوظه في الوصول إلى نصف النهائي، خاصة وأنه سيلعب مواجهة العودة داخل قواعده. هذا ومنح الطاقم الفني راحة للاعبين لمدة 15 يوما، وبرمج العودة إلى التدريبات يوم 25 جويلية الجاري قبل الدخول في تربص سيجرى بنسبة كبيرة في تركيا لمدة 12 يوما، ما بين 4 و16 أوت القادم.

هذا ونوّه المشرف الأول على العارضة الفنية لاتحاد العاصمة، بول بوت، بتطور مستوى الفريق والمجهودات التي بذلها اللاعبون حتى الآن في رابطة الأبطال، حيث قال: «أحيي اللاعبين على المجهودات التي قدموها في رابطة الأبطال حتى الآن، الأداء في تطور تدريجي من مباراة لأخرى خصوصا على مستوى الهجوم، فخور بما قدمه اللاعبين وأعتقد أنه نفس الشعور الذي ينتاب الأنصار».

عبد اللاوي: «هدفنا الآن تخطي فيروفيارو وبعدها التفكير في المربع ذهبي»

ثمّن مدافع اتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي، التأهل المحقق إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وأكد أن الاتحاد يملك كل الإمكانيات اللازمة للتألق في هذه المنافسة، غير أنه فضل عدم استباق الأمور، وقال إنه وزملاءه سيفكرون في باقي المشوار بعد أخذ قسط من الراحة، والتحضير الجيد لبداية الموسم، وأوضح في هذا الصدد: «حققنا تأهلا مستحقا، وفوزنا بالمباراة الأخيرة كان بالأداء والنتيجة، نحن في حاجة إلى أخذ قسط من الراحة بعد موسم شاق، وبعدها لدينا الوقت للتحضير للموسم المقبل ومباراة فيروفيارو الزيمبابوي»، وأضاف: «بالحديث عن المباراة المقبلة أعتقد أن الكفة تميل لصالحنا لأننا نستقبل على ملعبنا في لقاء العودة، لكن يجب علينا أن لا نستصغر المنافس الذي يبقى مجهولا بالنسبة لنا»، وختم حديثه قائلا: «الاتحاد يملك كل الإمكانيات، لكننا سنفكر أولا في الفوز على فيروفيارو وبعدها نتحدث عن المربع الذهبي».