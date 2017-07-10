السابعة تجـوب معاقل أبناء العقيبة وبلوزداد تتذكر أيام 1995 «الزاهية»

قام لاعبو شباب بلوزداد وأعضاء الطاقمين الفني والإداري، باستثناء المدرب المغربي بادو الزاكي الذي التحق لتدريب إتحاد طنجة، بدورة شرفية في شوارع وأحياء العاصمة، خاصة تلك المعروفة بتشجيع أبناء العقيبة، مرفوقين بمجسم كأس الجمهورية الذي توج به الشباب للمرة السابعة في تاريخه، الأربعاء الماضي، إثر إطاحته بوفاق سطيف بهدف نظيف في المباراة النهائية، وهذا على غرار ما تقوم به مختلف الأندية العاصمية بعد كل تتويج، والذي أصبح من تقاليد العاصميين.

حيث انطلقت حافلة الشباب المكشوفة من مقر الفريق بالخروبة، حوالي الساعة الخامسة والنصف، بعد تأخرها بحوالي ساعة ونصف عن موعدها، أين تنقلت نحو ساحة أول ماي فشوارع بلدية محمد بلوزداد قبل أن تحل بالعناصر فالمدنية، كآخر محطة في جولتها الشرفية، التي عرفت حضورا غفيرا من أنصار شباب بلوزداد وأنصار بقية الأندية العاصمية، الذين أبوا إلا أن يحتفلوا رفقة جيرانهم بالكأس السابعة التي انتظرها أبناء بلكور ثماني سنوات كاملة، في أجواء خيالية لم تشهدها بلكور منذ سنة 1995، وهذا وسط إجراءات أمنية مشددة تفاديا لأي انزلاقات قد تعكر صفو الاحتفال الذي يعتبر امتدادا للاحتفالات التي تشهدها مختلف معاقل الفريق منذ إعلان الحكم عن نهايتها بتتويج «السياربي». هذا وختم لاعبو وإداريو وفنيو الشباب جولتهم بالتنقل إلى فندق الأوراسي بالعاصمة، أين كان في استقبالهم والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، الذي نظم مأدبة عشاء على شرف البلوزداديين، كما قام بتكريمهم بمنحة التتويج بكأس الجمهورية التي تخصصها السلطات الولائية لولاية الجزائر للمتوجين في نهاية كل موسم كروي. إلى ذلك، لم تتوقف احتفالات الشباب بالكأس السابعة عند تكريم الوالي زوخ، ليكون مسك الختام حفلة فنية ساهرة من إحياء الفنان العالمي، الشاب خالد، على شرف أبناء بلوزداد تحت إشراف والي الولاية. هذا ومنح الوالي زوخ 5 ملايير سنتيم للرئيس بوحفص، تمثل منحة اللاعبين والطاقم الفني، فيما سيدعم باقي المبلغ خزينة النادي.

بوحفص للنهار: «الاحتفال يخص كل الجزائريين وسنسوي المنحة و3 أجور الأسبوع المقبل»

أكد رئيس شباب بلوزداد، محمد بوحفص، أن الاحتفال بالكأس السابعة لا يقتصر على أنصار الفريق، بل يتعداه إلى كل الجزائريين الذي يشاطرون «السياربي» فرحتها، مبديا أمنيته في زيارة الكأس لـ48 ولاية»، حيث صرح للنهار قائلا: «هذا الاحتفال يخص كل الجزائريين وليس أنصار شباب بلوزداد فقط، ونتمنى أن تزور الكأس 48 ولاية»، مضيفا: «نحن نستحق التتويج بكأس الجمهورية، لقد عدنا إلى السكة الصحيحة ونسعى للمواصلة بذات النسق في الموسم المقبل». وبخصوص منحة التتويج ومستحقات اللاعبين العالقة، قال محدثنا: «سنسوي المنحة و3 أجور شهرية الأسبوع المقبل».

الإدارة تباشر مفاوضاتها مع حسن شحاتة وغريب

من جهة أخرى، باشرت إدارة الشباب مفاوضاتها الرسمية مع المدرب المصري حسن شحاتة والمدرب غريب لخلافة المغربي بادو الزاكي على رأس العارضة الفنية للفريق، في انتظار مفاوضات ثانية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي.