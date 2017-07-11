سوانزي سيتي الانجليزي يدخل سباق ضم بودبوز هذا الصيف

دخل نادي سوانزي سيتي الانجليزي سباق التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الجزائري رياض بودبوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفته تقارير إعلامية بريطانية وفرنسية على حد سواء، والتي أكدت أن سوانزي سيتي وضع الدولي الجزائري على رأس قائمة المطلوبين هذا الصيف لتعويض رحيل أحد مهاجميه المطلوبين من نادي ليستر سيتي الانجليزي، وأشارت ذات المصادر إلى أن مسيري نادي سوانزي سيتي يرون في بودبوز أفضل صفقة يمكن أن يقوم بها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نصّب نفسه أفضل صانع للفرص في الدوريات الأوروبية الموسم المنصرم، إضافة إلى المستوى الرائع الذي قدمه رفقة ناديه مونبيلييه الفرنسي الذي قاده إلى تحقيق البقاء ضمن حظيرة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفضل أهدافه الـ11 وتمريراته الحاسمة التسع.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إيطالية أن نادي سامبدوريا المحلي يستعد لمباشرة المفاوضات الرسمية مع إدارة مونبيلييه للاستفادة من خدمات خريج مدرسة نادي سوشو الفرنسي لحسم الصفقة وقطع الطريق على بقية الأندية التي أبدت اهتمامها بضم اللاعب، خصوصا الانجليزية منها، وعلى رأسها إيفرتون، ستوك سيتي وسوانزي سيتي مؤخرا، حيث لن يتأخر سامبدوريا في دخول المفاوضات الرسمية مع النادي الفرنسي الذي يطالب بما لا يقل عن 15 مليون أورو للتخلي عن خدمات بودبوز، وهو المبلغ الذي لم يشجع مختلف الأندية على تقديم عروضها الرسمية، بينما قد يعرف المبلغ المطلوب تخفيظا من طرف إدارة مونبيلييه بعد وفاة رئيس الفريق «لويس نيكولين» قبل أيام قليلة، علما أنه كان وراء الإصرار على عدم التفريط في بودبوز بأقل من المبلغ المذكور، رغم تأكيده في وقت سابق على تسهيل مهمة صانع ألعاب الخضر في الرحيل هذا الصيف.