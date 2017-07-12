مواسة يؤكد بقاءه مدربا الموسم القادم والإدارة تشرع في الاستقدامات

أكد مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة، أنه سيبقى بصفة رسمية على رأس العارضة الفنية للفريق، الموسم القادم، وسيواصل مشواره بصفة عادية بعدما سبق وأن اتفق مع المدير العام السابق للفريق، عمر غريب، الذي ناقشه في الموضوع خلال فترة سابقة.

وأوضح مواسة في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أنه سيتفرغ لقضية اللاعبين المسرحين والمستهدفين لتدعيم تشكيلة الفريق والاستعداد للموسم القادم، الذي سيكون فيه الفريق معنيا بالمشاركة في ربع نهائي كأس الكاف، التي يعول من خلالها مسؤولو النادي على الذهاب بعيدا فيها والوصول إلى النهائي، على أمل حصد اللقب الإفريقي الثاني في تاريخ النادي، حيث صرح قائلا: «عقدي لايزال ساري المفعول مع مولودية الجزائرية لموسم آخر، لقد طلب مني عمر غريب سابقا البقاء وأعطيته موافقتي في الحين، خصوصا وأن هناك موعدا حاسما في انتظارنا، والمتمثل في كأس الكاف التي تشكل هدفا بارزا للمولودية»، وأضاف: «سأقدم حصيلة هذ الموسم للمسؤولين ونشرع في ضبط قائمة اللاعبين الذين سيسرحون، فضلا عن الأسماء التي سنستقدمها».

من جهة أخرى، شرعت إدارة المولودية في التفاوض مع اللاعبين الذين ترغب في ضمهم خلال مرحلة الميركاتو الحالي، وعلى رأسهم متوسط ميدان النصرية، سفيان بن دبكة، إضافة إلى الثنائي بوقلمونة وسفيان بالغ من اتحاد بلعباس، كما ستعلن إدارة العميد في الساعات القليلة القادمة عن قائمة المسرحين التي تضم مبدئيا كلا من مقداد، الذي قرر مواسة تسريحه معاقبة له على تصرفاته التي أبعدته عن الفريق الأول، المهاجم جمعوني بسبب مردوده والحارس بوصوف الذي اتخذ منذ وقت سابق قرار المغادرة.

«الكاف» تمنح النادي 5 ملايير سنتيم بعد التأهل إلى ربع النهائي

ستمنح الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، فريق مولودية الجزائر علاوة قيمتها 350 ألف دولار، ما يفوق 5 ملايير سنتيم، وذلك بعد تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي من كأس الكاف، أين سيواجه في شهر سبتمبر القادم النادي الإفريقي ذهابا بملعب 5 جويلية الأولمبي وإيابا بالعاصمة التونسية، وهي القمية التي من شأنها أن تنعش قليلا خزينة النادي لتسوية أجور اللاعبين العالقة، بعد تأخر أموال سوناطراك، مالك أغلبية أسهم شركة المولودية.