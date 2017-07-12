شباب بلوزداد يباشر تسوية مستحقات اللاعبين ومنحة كأس الجمهورية تثير فتنة

شرعت إدارة شباب بلوزداد، بقيادة الرئيس محمد بوحفص، في تسوية مستحقات لاعبيها، بعد انتعاش الخزينة بالأموال التي منحتها الرئاسة خلال نهائي كأس الجمهورية التي توج بها النادي على حساب وفاق سطيف، فضلا عن إعانة الولاية، حيث استفاد الفريق بأكثر من 8 ملايير سنتيم إجمالا، وهي القيمة التي سمحت للرئيس بوحفص بمباشرة تسوية وضعية اللاعبين المالية العالقة منذ فترة، أين كشف الرجل الأول في بيت الشباب لـ«النهار»، أمس، أنه ضخّ في أرصدة اللاعبين أجور ثلاثة أشهر كاملة، سيستدفيون منها بدءا من اليوم، فضلا عن حصولهم على منحة الكأس التي منحتها لهم الولاية في أظرفة خاصة، أول أمس، والتي وصلت لـ50 مليونا للاعبين الأساسيين، فيما تحصل باقي اللاعبين على نصف المبلغ، وتم حرمان بعض اللاعبين الشبان من المنحة، بعدما لم يتم إدراج أسمائهم في القائمة التي منحتها الإدارة لمصالح الولاية، في حين تم منح باقي أعضاء الطاقمين الفني والطبي وعمال الفريق منحا مختلفة، وعلى رأسهم المدرب بادو زاكي المتواجد في المغرب والذي نال منحة 100 مليون سنتيم، الأمر الذي خلف فتنة كبيرة داخل البيت البلوزدادي، بين اللاعبين الذين لم تعجبهم قمة المنحة بحكم أنهم كانوا ينتظرون أكبر من 50 مليونا نظير التتويج بكأس الجمهورية، خصوصا بعد أن علموا أن الإدارة لن تضيف لهم أي منحة أخرى متعلقة بالتتويج.

من جهة أخرى، ارتفع عدد لاعبي الشباب الذين تقدموا بشكاوى لدى لجنة النزاعات لعدم حصولهم على أجورهم الشهرية، وهو الأمر الذي سيزيد من تعقيد وضعية الفريق، خصوصا بعدما وضعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، فريق شباب بلوزداد ضمن الأندية الممنوعة من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم تسديدها ديون اللاعبين.

هذا وكشفت مصادر موثقوة من داخل البيت البلوزدادي لـ«النهار»، أن قائمة اللاعبين المغادرين هذا الصيف ستتسع أكثر، بسبب رغبة العديد منهم في تغيير الأجواء، نظرا للمشاكل التي اعترضتهم الموسم المنقضي، في انتظار معرفة هوية اللاعبين الذين سيلتحقون ببوعزة الذي كان أول المغادرين، بعد انضمامه إلى الوحدة السعودي.

الإدارة تنظم حفلا للأنصار في الذكرى الـ55 لتأسيس للنادي

قررت إدارة الشباب إحياء حفل للأنصار بعد التتويج بكأس الجمهورية السابعة في تاريخ النادي، وذلك يوم 15 جويلية الجاري، المصادف للذكرى الـ55 لتأسيس النادي، على أن يتم الفصل في مكان إقامة الحفل، سواء في المركب الرياضي بالخروبة الذي يضم مقر شركة أتليتيك شباب بلوزداد، أو بملعب 20 أوت 55 بالعناصر، مثلما اعتاد عليه الأنصار خلال الحفلات الخاصة بالفريق.

هذا وكشفت مصادر موثوقة من داخل النادي العاصمي، أن البلدية تعتزم هي الأخرى إحياء حفل على شرف الفريق ومكافأته على التتويج بكأس الجمهورية وعودته إلى منصة التتويجات، في انتظار الإعلان عن القيمة المالية التي ستمنحها للنادي كمساعدة وتحفيزا له.