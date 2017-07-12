رائد القبة يعيّن الروماني أنجيليسكو مدربا جديدا

وصل المدرب السابق لنادي "اتحاد الشاوية" إلى العاصمة مساء الثلاثاء من أجل الإمضاء على العقد الجديد مع القبة، وقال "خودير" لوكالة الأنباء الجزائرية: "نحن بصدد التحضير للموسم الكروي المقبل، ووقع اختيارنا "أنجيليسكو" الذي يملك خبرة كبيرة، وسيمضي لموسمين، وسيباشر مهامه في الأيام القليلة القادمة".

هذا وسبق للتقني الروماني صاحب الـ 58 عاما، الإشراف على عدة أندية جزائرية، على غرار الشاوية، اتحاد البليدة، نصر حسين داي وجمعية الشراقة.

وقررت إدارة الفريق الأخضر والأبيض تكريس الإستقرار، عبر ابقاء 15 لاعبا ممن ساهموا في بعث النادي الذي عاش أزهى أيامه في سيتينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي مع عميروش، طوبالين، عصاد، شعيب، قابول، الإخوة عبد القرفي والشقيقان "محمد" و"كمال" قاسي السعيد.