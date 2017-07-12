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جماهير نيوكاستل ترحب بفكرة استقدام سليماني

نشر يوم 2017/07/12 3903 0 كريم.تيغرمت جماهير نيوكاستل ترحب بفكرة استقدام سليماني
رحّبت جماهير نادي "نيوكاستل" الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، بفكرة تعاقد فريقهم مع المهاجم الدولي الجزائري "إسلام سليماني" في موسم التحويلات الصيفي الجاري.

 بعد إبداء إدارة "الماغبي" المتأسس في 9 ديسمبر 1892 اهتمامها بخدمات هدّاف الخضر، تفاعلت جماهير "نيوكاستل" إيجابا مع الأخبار التي تداولتها الصحافة الإنجليزية، بخصوص استعداد الفريق الأبيض والأسود للتقدم بعرض رسمي إلى "ليستر سيتي" للتعاقد مع سليماني (29 عاما) تحسبا للموسم المقبل.

وكانت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية كشفت أنّ المدرب الاسباني "رافائيل بينيتيز" (57 عاما)، يسعى لتدعيم تشكيلته بقلب هجوم، ووضع اسم هداف الخضر ضمن قائمة المهاجمين المرشحين لشغل هذا المنصب الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تتصل ادارة "نيوكاستل" بنظيرتها للثعالب في الساعات القليلة القادمة.

وعبّرت إدرة "ليستر سيتي"، التي عبّرت في وقت سابق عن استعدادها لبيع "سليماني" في حال تلقيها لعروض مقنعة، بينما أكدت تقارير أخرى تواجد "واست بروميتش" الإنجليزي ضمن الأندية المهتمة بخريج مدرسة عين البنيان.

وبعد موسم واحد عن مغارته "سبورتينغ لشبونة" البرتغالي، بات احتمال بقاء مهاجم المحاربين في "البريميرليغ" واردا الموسم المقبل.              

 

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