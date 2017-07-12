الجنرال مدربا جديدا لشباب بلوزداد

استنادا إلى تأكيدات الرئيس "محمد بوحفص" لقناة "النهار"، فإنّ "بن شيخة" (53 عاما)، موافقته النهائية لتولي تدريب الشباب، بعد مفاوضات جمعت "الجنرال" بمسؤولي الفريق خلال الفترة الماضية، ليرسّم مدرب الخضر سنتي 2010 و2011، عودته إلى البطولة الوطنية، بعد تجربة طويلة خاضها في المغرب.

وكشف "بوحفص" أنّ اختيار "بن شيخة" جاء بُناءً على الخبرة التي يملكها هذا الأخير محليا وافريقيا، وهو ما سيخدم الفريق المعني بالمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي وكأس العرب الموسم المقبل إلى جانب المنافسات المحلية.

وأفاد "بوحفص" أنّ فريقه سيشرع في التحضير للموسم القادم في العشرين من الشهر الجاري، أين سيجري زملاء "يحيى شريف" تربصهم التحضيري الأول.

وسبق لـ "عبد الحق بن شيخة" أن عمل في الطاقم الفني للشباب كمساعد لنور بن زكي والراحل "مراد عبد الوهاب"، ونال لقب بطولتي 2000 و2001.