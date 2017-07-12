سوسطارة تسعى لخطف منصوري من العميد

أكدت مصادر "النهار أونلاين"، الأربعاء، أنّ "ربوح حداد" رئيس نادي "اتحاد العاصمة" لكرة القدم يتواجد في اتصالات متقدمة مع "زكرياء منصوري" متوسط الجارة "مولودية الجزائر" من أجل ضم اللاعب الواعد في فترة التحويلات الصيفية الحالية.

بعدما استقدمت "أسامة شيتة" الأسبوع الماضي، يرشح مراقبون "منصوري" لأن يكون ثاني لاعبي المولودية الذي ينضم إلى سوسطارة، وبالرغم من ارتباط خريج مدرسة "بارادو" مع المولودية، إلاّ أنّ المدرب "كمال مواسة" لن يعارض تسريح "منصوري" في ظل الأداء المتواضع الذي ظهر به خريج مدرسة بارادو في الفترة الأخيرة.