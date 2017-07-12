ماضوي يريد مرواني.. بن دبكة يتفاوض مع سوسطارة وشنيحي «غالي»

سريع غليزان يرفض تسريح المهاجم بن عياد

يتردد لاعب الوفاق عبد المؤمن جابو في الرد على العرض المغري الذي تلقاه من عملاق الكرة القطرية نادي السد، حيث يفكر في تشريف عقده الذي يربطه بوفاق سطيف إلى غاية شهر ديسمبر القادم ثم المغادرة، ورغم أن إدارة الرئيس حمّار متحمسة للعرض وأبدت موافقتها من أجل الاستفادة من عائدات تسريحه والتخلص من أعبائه المالية، إلا أن اللاعب لازال لم يحسم أمره قبل ساعات قليلة عن نهاية المهلة التي منحتها الإدارة القطرية للرد على العرض.

في سياق متصل، لازالت الإدارة تنتظر نتائج جولة الوسط الهجومي أكرم جحنيط في تونس، أين جلس على طاولة المفاوضات مع عدة نوادي هناك، على غرار النادي الإفريقي، الترجي والنجم الساحلي، حيث سيكشف اللاعب للإدارة عن قيمة العروض التي اقترحت عليه قبل اتخاذ القرار النهائي، خاصة أن عقد جحنيط ينتهي شهر ديسمبر القادم.

بن دبكة يواصل دراسة العروض ونحو ضياع صفقته

لازالت الأخبار تصل إدارة وفاق سطيف بخصوص وسط الميدان بن دبكة، منذ جلوسه على طاولة المفاوضات مع إدارة وفاق سطيف، كما التقى مسيري العميد واستمع إلى العرض المالي، ليكون أمس على موعد مع التفاوض مع إدارة اتحاد العاصمة، فيما تبقى الإدارة تنتظر الرد النهائي لتحديد موعد قدوم اللاعب إلى مدينة سطيف قصد ترسيم توقيعه الأحد القادم، لكن يبدو أن تهاطل العروض على بن دبكة قد يفسد صفقة ضمه.

رئيس غليزان يحول دون التحاق المهاجم بن عياد بالوفاق

سارعت إدارة سريع غليزان برئاسة الرئيس بلحمري إلى ضخ أجرة شهرين في الحساب البنكي للمهاجم بن عياد، استجابة لطلب لجنة النزاعات التي تقدم إليها اللاعب بشكوى من أجل الحصول على ورقة تسريحه على أساس عدم تلقيه أجوره الشهرية، لتأتي خطوة رئيس السريع لتحول دون استفادة المهاجم من تسريحه، حيث يبقى مصيره بيد إدارة السريع التي ترفض تسريحه وتضع قيمة مالية معتبرة لمن يريد الحصول على خدماته، وهو ما يحول دون التحاقه بالوفاق.

شنيحي في نهاية العقد وحمّار يتجنب الاقتراب منه

يوجد المهاجم إبراهيم شنيحي في نهاية العقد مع النادي الإفريقي الذي لا يفكر في تجديد عقده، بعد أن أقدمت إدارة النادي الإفريقي على جلب ثنائي إفريقي، مما يرفع عدد الأجانب إلى 3 باحتساب الظهير الأيمن بلخيثر، ورغم تواجد اللاعب في نهاية العقد إلا أن إدارة الرئيس حمّار التي أبدت اهتماها في عدة مناسبات بضم اللاعب تتجنب الاقتراب منه، بعد أن علمت أنه يتلقى أجرة 700 مليون شهريا، ويوجد محل اهتمام فريق فرنسي وآخر تركي، ولا يفكر في العودة إلى البطولة المحلية.

ناجي على موعد للتفاوض على تسريحه الأحد

من المنتظر أن يلتحق المهاجم رشيد ناجي بداية الأسبوع القادم بمقر النادي، في موعد مع الرئيس حمّار للتفاوض على وثائق تسريحه، بعد أن برز بالغياب عن أغلب مباريات الموسم المنقضي، بسبب الإصابة، والتي جعلت الإدارة تطلب منه مراجعة الأجرة الشهرية التي تم الاتفاق عليها في بداية الموسم قبل تسوية مستحقاته العالقة، ثم الاتفاق على صيغة لفسخ العقد بالتراضي، كما تعمل الادارة على البحث عن فريق للمهاجم للاستفادة من عائدات تحويله، خاصة أن اللاعب مرتبط لموسم إضافي مع الفريق.

ماضوي يصر على المغترب مرواني وزرڤان قد ينسحب

أكدت مصادر أن المدرب ماضوي الذي كان قد وضع عدة شروط أمام الرئيس حمّار مقابل تجديد عقده، أصر على جلب المدرب المغترب مرواني ليكون مدربا مساعدا ثانيا رفقة زرڤان، وكان مرواني حاضرا في تحضيرات التشكيلة لنهائي الكأس وفي مقر إقامة التعداد، وهو الأمر الذي أزعج زرڤان الذي بدأ يلوح بالانسحاب، من خلال حديثه عن العروض التي وصلته. من جهته، أبدى مدرب الحراس برارمة ترددا في تجديد عقده، بسبب عدم تلقيه مستحقاته بانتظام منذ التحاقه شهر جانفي الفارط.