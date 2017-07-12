الحارس زكرياء مدور خامس المستقدمين ونحو إعارة يونس

تواصل إدارة شبيبة الساورة عملية الاستقدامات، فبعد ضم كل من بركة من جمعية وهران والثنائي بن قويدر وكباري من اتحاد بسكرة، إضافة إلى المدافع الأيسر بن شريفة زكرياء من مولودية بجاية، تعاقدت صبيحة أمس رسميا مع حارس وداد بوفاريك زكرياء مدور، حيث وقع على عقد يمتد لموسمين، ليكون خامس المستقدمين لحد الآن، في انتظار وصول المهاجم الإفريقي في الـ48 ساعة المقبلة للتوقيع، إضافة إلى متوسط ميدان دفاعي ومهاجمين، لاتزال المفاوضات جارية معهم بغية حسم الأمور بشكل نهائي معهم وغلق ملف الاستقدامات بشكل نهائي، والشروع في التحضيرات للموسم الجديد.

نحو إعارة الحارس يونس لأحد الفرق التي طلبت خدماته

هذا وبتعاقدها مع الحارس مدور، أصبح بحوزة فريق شبيبة الساورة أربعة حراس، ويتعلق الأمر بكل من جميلي وصالح لاوتي، إضافة إلى الحارس يونس محمد رضا الذي لم يلعب كثيرا منذ انضمامه لـ«النسور» قبل موسمين، بسبب التألق الملفت للانتباه للحارس الأول جميلي الهواري وبدرجة أقل الحارس الثاني لاوتي في المباريات القليلة التي لعبها هو الآخر أيضا. وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن إدارة النادي تسير نحو تسريح الحارس يونس بن دحمان على شكل إعارة لأحد الفرق التي طلبت خدماته في الأيام الماضية، بغية منحه فرصة أكثر للبروز واكتساب الخبرة، على أمل استرجاعه من جديد بعد نهاية الموسم وهو أكثر نضجا وجاهزية.