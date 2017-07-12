مصباح يعود إلى الدوري السويسري من بوابة لوزان ويباشر التدريبات اليوم

عاد الظهير الأيسر الدولي الجزائري جمال الدين مصباح، إلى الدوري السويسري الممتاز، بعدما التحق أمس، رسميا، بنادي لوزان، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق كروتوني الإيطالي، الذي لم يجدد عقده بعد تحقيقه البقاء ضمن حظيرة دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المنصرم، حيث أعلن النادي السويسري عن اتفاقه مع مصباح وضمه رسميا، من دون الكشف عن مدة العقد أو الراتب الذي سيتقاضاه.

هذا وكان مصباح قد دشن مسيرته الاحترافية الطويلة في الدوري السويسري الممتاز سنة 2003 في صفوف نادي سيرفيت جنيف، قبل أن يتقمص ألوان ناديي آرو وبال، هذا الأخير الذي فتح له أبواب الشهرة والانتقال إلى الدوري الإيطالي.

وكان نادي سيرفيت قريبا من التعاقد مع اللاعب في وقت سابق من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على غرار الصيف الماضي، قبل أن تنقلب الأمور ويلتحق بنادي لوزان، في تجربة جديدة سيخوضها الظهير الأيسر للخضر.

إلى ذلك، عبر مدرب نادي لوزان، «فابيو سيليستيني»،عن سعادته بالتعاقد مع مصباح الذي سيمنحه العديد من الحلول نظرا لتعدد مناصبه، مؤكدا أنه سيقدم إضافة كبيرة لفريقه، حيث صرح لصحيفة «أور 24» المحلية قائلا: «مصباح لاعب متعدد المناصب ويمنحنا عديد الحلول، فهو يستطيع أن يلعب في منصب الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في وسط الميدان أو حتى على الرواق الأيسر متقدما في الأمام عند الاعتماد على خطة بثلاثة مدافعين»، مضيفا: «مصباح سيقدم لنا إضافة كبيرة في الفريق، سنستفيد كثيرا من خبرته وقدراته وهذا ما نحتاجه بالضبط في لوزان».

تجدر الإشارة إلى أن مصباح سيباشر تدريباته مع ناديه الجديد، اليوم الخميس، تحضيرا للموسم الكروي الجديد.