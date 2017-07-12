روما يدخل بقوة لضم محرز وفينغر يبقي باب أرسنال مفتوحا أمامه

دخل نادي روما الإيطالي سباق الظفر بخدمات النجم الدولي الجزائري رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما كشفته صحيفة «ذا صن» البريطانية الشهيرة، التي أكدت أن المدير الرياضي الجديد لنادي العاصمة الإيطالية، «مونشي»، وضع محرز على رأس أولوياته خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تعويض رحيل المصري محمد صلاح نحو ليفربول الانجليزي.

هذا وكشفت ذات المصادر أن المدير الرياضي لنادي الذئاب لن يتأخر في الدخول في اتصالات رسمية مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بخصوص الدولي الجزائري، الذي يرفض فريقه تسريحه بأقل من 60 مليون أورو، ما يفوق 1100 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، وهي الصفقة التي يعول عليها «مونشي» لتأكيد جدارته بمنصبه الجديد، إذ سيكون تحويل وجهة محرز نحو ملعب «الأولمبيكو» قنبلة الميركاتو بالنسبة لروما.

من جانبه، لم يغلق أرسين فينغر، مدرب أرسنال الانجليزي، الباب في وجه التحاق اللاعب بصفوف «الغانرز»، رغم تأكيد وسائل الإعلام المحلية أنه أصبح خيارا ثانيا بعد لاعب نادي موناكو الفرنسي، ليمار، الذي يسعى النادي لضمان خدماته ويصر عليه، حيث أشارت «ذا صن» إلى أن فينغر الذي قلّ تحمسه لصفقة محرز بسبب المبلغ المطلوب من إدارة «الفوكسيز»، إلا أنه لم يخرجه من حساباته ولايزال يتمنى رؤيته بقميص المدفعجية الموسم المقبل، وقد يعود بقوة للتفاوض حوله في حال تأكد رحيل مهاجمه «أليكسيس سانشيز»، الذي يتواجد على رادار بايرن ميونخ الألماني.

إلى ذلك، ورغم غياب العروض الرسمية إلا أن محرز لايزال مصرا على تغيير الأجواء نحو فريق يضمن له المشاركة في إحدى المنافستين الأوروبيتين الموسم القادم، وهو الذي استأنف التدريبات رفقة ليستر سيتي في تربصه في النمسا وينتظر الاتصالات الرسمية من الأندية المهتمة بضمه.