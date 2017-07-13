مخلوفي يتجه لتضييع مونديال لندن!

على منوال اهداره فرصة المشاركة في مونديال موسكو 2013، تضاءلت حظوظ صاحب الـ29 عاما في خوض أهم موعد هذا العام، ويعاني "مخلوفي" من إصابة حرمته من تحقيق الحد الأدنى المؤهل لمونديال لندن.

وقبيل خمسة أيام عن انتهاء الفترة المحددة لتحقيق الحد الأدنى الثلاثاء القادم، بات أمل "مخلوفي" صغيرا، خصوصا وأنّ شفاءه من الإصابة لا يزال مؤجّلا، ما يعني بنسبة كبيرة غياب الحائز فضيتي الـ 800 م والـ 1500م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكان 24 جويلية الجاري آخر أجل لتحقيق الحد الأدنى، قبل أن يتم تقديمه إلى 18 من الشهر الجاري، قصد تجنيب الرياضيين الجزائريين المشاكل المتعلقة بمنح تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة.

وإلى جانب "مخلوفي"، من المتوقع غياب العداء الجزائري "ياسين حتحات" (800 م)، ويعاني الأخير من الإصابة ذاتها التي يعاني منها "مخلوفي".