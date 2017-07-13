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بالفيديو.. صيام غولام وأوناس في مهرجان نابولي بـ17-0!

نشر يوم 2017/07/13 34 0 يونس رزيق بالفيديو.. صيام غولام وأوناس في مهرجان نابولي بـ17-0!
استعرض نادي "جمعية نابولي" الإيطالي لكرة القدم، مساء الأربعاء، عضلاته أمام مواطنه المغمور"باسا أنايونيا" من الدرجة الايطالية السادسة، وحقّق الجنوبيون فوزًا ساحقًا (17-0) !

  في ودية افتتح بها الفريق الأزرق تحضيراته للموسم الجديد، انتهى الشوط الأول بسباعية نظيفة حملت تواقيع "لورانزو" (هدفان)، "أركاديوز ميليك" (ثلاثية)، فضلا عن هدفي "نيكولاس ماكسيموفيش" و"ماريز لوريرو".

ودعّم "نابولي" تفوقه بعشرة أهداف أخرى فى الشوط الثانى، إذ أحرز "إدريس مارتينيز" 7 أهداف، بينما سجّل "إيمانويلي جيكايريني" ثنائية، و"ليناردو ياقوليتي" هدفا.

وشارك "فوزي غولام" المدافع الأيسر للمنتخب الوطني خلال الشوط الأول فقط، بينما شارك المتوسط الصاعد والمستقدم الجديد "آدم أوناس" لـ23 دقيقة فقط، حيث جرى اقحامه مطلع الشوط الثاني من اللقاء، وغادر الميدان في الدقيقة الـ 68 تاركا مكانه للمدافع الألباني "السعيد هيساج"، ولم يتسن معرفة عما إذا كان "أوناس" تلقى اصابة، أم أنّ الثعلب الإيطالي "ساري" ارتضى عدم ارهاقه في أول ظهور.

 

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