زطشي وماجر إلى المغرب لخوض الكرة الإفريقية المفتوحة

سيشارك "زطشي" مع "ماجر" في موعد سيشهد حضور رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو"، ومختلف رؤساء الإتحادات الكروية الإفريقية، وذلك لمناقشة مختلف المنافسات المنظمة من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

ومن بين أهم النقاط التي المزمع مناقشتها خلال هذه الأشغال، رفع توصيات لعمومية الكاف التي ستنعقد في 21 سبتمبر المقبل بالمغرب لرفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا إلى 24 منتخبا، إلى جانب بحث دفاتر شروط البلدان المحتضنة للمنافسات القارية، كرة القدم عند الشباب، التواصل والإعلام، التسويق والتليفزيون، اضافة إلى التركيز على الإشكالات المتعلقة بالمنافسات التي تنظمها هيئة الملغاشي "أحمد أحمد".

وحسب افادات "زطشي" قبل أيام، فإنّه سيسعى لبرمجة مباريات ودية للفئات الشابة للخضر، اضافة للمنتخب الأول.

وستشهد هذه الأشغال التي يحتضنها منتجع مدينة الصخيرات في الرباط، حضور أسماء كروية إفريقية لامعة، على غرار كل من لخضر بلومي، الكاميروني صامويل إيتو ومواطنه باتريك مبوما، النيجيري جاي جاي أوكوشا، اضافة إلى الغاني "عبيدي بيليه" وعدد آخر من أبرز وجوه الكرة في القارة السمراء.