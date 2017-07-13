الرؤساء يضربون تهديدات زطشي عرض الحائط !

بالرغم من تهديدات "زطشي" تجاه الأندية العالقة في مشاكل مالية مع لجنة المنازعات، ووعدي رئيس الفاف بحرمان الفرق المعنية من أي تحويلات إلى غاية تسديد ديونها العالقة مع اللاعبين، إلا أننا سجلنا دخولا قويا لهذه الأندية في الميركاتو الحالي.

وكان الإتحاد أشار في بيان له الأسبوع الماضي إلى منع 12 ناديا من الرابطة الأولى و9 أندية في نظيرتها الثانية، من القيام بعملية الإستقدامات على أهبة موسم 2017-2018، إلا أنّ هذه الأندية لم تبالي بشيىء، على غرار "شباب بلوزداد" الذي استقدم 5 لاعبين لحد الآن، ونصر حسين داي الذي جلب 11 لاعبا، يأتي على رأسهم "توفيق عدادي" (أولمبي المدية)، "بلقاسم براهيمي" (أمل بوسعادة)، "شمس الدين حراق" (اتحاد الحراش)، الحارس "بوصوف" (مولودية الجزائر).

وتعاقد نادي "وفاق سطيف" مع مدافع مولودية وهران "شمس الدين نساخ"، فيما توصلت ادارة "أولمبي المدية" إلى انتداب تسعة لاعبين جدد لتقمص ألوان فريق "بايلك التيطري" الموسم المقبل.