رئيس روما يسخر من محرز.. من هذا؟ لا أعرفه !!!

بعد ساعات عن ربط تقارير صحفية إيطالية اسم محرز بالانتقال إلى قلعة "الأولمبيكو"، ردّ "بالوتا" ساخرا لـ"كالتشو نيوز": "من هذا؟ لا أعرفه".

واستخدمت وسائل الإعلام المصرية تصريحات رئيس "روما" لتنتقص من قيمة الدوي الجزائري مقارنة بـ "محمد صلاح" الذي انتقل حديثا إلى "ليفربول" الإنجليزي.

وأتى القصور المصري والسخرية الإيطالية، ليمارسا التعامي عن منجزات أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016، وبعدما حلّ "محرز" سابعا في تصنيف أفضل لاعبي العالم ، وحصوله على الكرة الذهبية الإفريقية بعيدا جدا عن "صلاح" الذي لم يفرض نفسه في عاصمة الضباب، قبل أن يرقص مع الذئاب.