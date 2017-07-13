بالصور .. رزنامة الموسم الجديد وزطشي يتحدى حدّاد في الافتتاح

تضمّن برنامج افتتاح بطولة الرابطة المحترفة الأولى، استقبال حامل اللقب "وفاق سطيف" لإتحاد الحراش، فيما سيستقبل حامل كأس الجمهورية "شباب بلوزداد" الحصان الأسود "اتحاد بلعباس"، علما أنّ الأخير تبارى مع أبناء "لعقيبة" في نصف نهائي الكأس وخسر بركلات الترجيح (6 – 5).

وتشهد الجولة الأولى مواجهة صغيرة بين "اتحاد العاصمة" والصاعد الجديد "أتلتيك بارادو"، ما يشكّل حوارا بين فريقي "خير الدين زطشي" ونائبه في الفاف "ربوح حدّاد".

وجاء الإعلان عن الرزنامة الخاصة بالموسم الكروي القادم، خلال الإجتماع الذي عقدته الرابطة الوطنية المحترفة، اليوم الخميس، مع رؤساء الأندية.

يُشار إلى أنّ البطولتين المحترفتين الأولى والثانية ستنطلقان رسميا يومي 25 و26 أوت الداخل.

وجاءت الرزنامة الكاملة للبطولتين الأولى والثانية على النحو التالي: