الجزائر جاهزة لاحتضان مونديال كرة اليد أواسط

في أعقاب معاينته لقاعات "حرشة حسان" و"القاعة البيضاوية"، فضلا عن قاعتي التدريب بالأبيار وعين البنيان، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "ولد علي" تشديده: "وفّرت السلطات العمومية كل الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الحدث العالمي المبرمج لأول مرة في الجزائر، لقد لبست قاعات المنافسة والتدريب حلة جديدة استعدادا لهذا المونديال".

ومنذ شهر جوان الماضي، انطلقت ورشات كبيرة من أجل أن تحظى المرافق المخصصة للمنافسة بالمعايير العالمية على كل المستويات، وتابع الوزير: "حرشة والقاعة البيضاوية تستجيبان لشروط الاتحاد الدولي لكرة اليد، خاصة على مستوى التكييف والإنارة وغرف تغيير الملابس للاعبين والحكام وفضاء الصحفيين".

وسيتم وضع مخطط نقل "خاص" بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني لــ"تمكين ضيوف الجزائر من التنقل بكل سهولة".

وفي حضور رئيس الاتحادية الجزائرية "حبيب لعبان"، قال الوزير: "بالنسبة للتدريبات، طلبت الهيئة الدولية وضع أربع قاعات تحت تصرفها، نحن حضرنا ثماني قاعات من أجل تسهيل مهمتها بخصوص تطبيق مخططها".

وتمّ تخصيص قاعات عين البنيان والأبيار وبرج الكيفان والكاليتوس وبراقي والشراقة وبن عكنون (المركز النسوي) وقاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء لاحتضان الحصص التدريبية.

وتشارك في موعد الجزائر ابتداء من الثلاثاء المقبل، منتخبات 16 بلدا تمّ تقسيمها على 4 مجموعات تتنافس من أجل بلوغ الدور الرئيسي، حيث تتواجد الجزائر (البلد المنظم) ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كرواتيا، إيسلندا، العربية السعودية، الأرجنتين والمغرب.

وختم الوزير قائلا: "نضع كل ثقتنا في منتخبنا الوطني الذي سيبذل كل ما في وسعه لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، وأناشد الجمهور للتنقل بقوة وتقديم كل الدعم لهذه التشكيلة الشابة".

للتذكير، تضم المجموعة الاولى منتخبات ألمانيا، النرويج، المجر، كوريا الجنوبية، الشيلي وجزر الفارو، بينما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات فرنسا والدانمارك ومصر وسلوفينيا والسويد وقطر.

وضمن المجموعة الثالثة، تتواجد منتخبات اسبانيا وتونس والبرازيل وبوركينا فاسو ومقدونيا وروسيا.