بالفيديو: ولد علي... تقرير النهار حول خروقات براهمية كان حاسما

في تصريحات بثتها "النهار"، أضاف الوزير أنّ التحقيقات التي باشرتها الوزارة استندت إلى التقرير المصور للقناة، أين كشفت التحريات والتحقيقات أنّ "براهمية" الذي قدّم أمر بالدفع لدى البنك كان في شهر ديسمبر 2016 أي بعد 4 أشهر كاملة عن انتهاء المنافسة الدولية.

الجدير بالذكر، أنّ قناة النهار كانت بثت تقريرا مصورا ناريا، كشف تفاصيل حول فضائح البعثة الجزائرية الأولمبية إلى مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وتضمن التقرير الذي كشف ممارسات وتجاوزات رئيس البعثة الجزائرية عمار براهمية، صورا لـ 5 أفراد من عائلة هذا الأخير الذي قرر إيفادهم الى البرازيل ضمن أعضاء الوفد الرياضي.

وسبق لـ "ولد علي" في الخامس عشر ماي الماضي، أن طالب "براهمية"، بإحترام الوزارة الوصية حيث فتح النار على رئيس الوفد الجزائري خلال الألعاب الأولمبية الأخيرة، بعد الثغرات المالية التي جرى تسجيلها في حسابات اللجنة الأولمبية منذ ألعاب ريو دي جانيرو 2016 .

وأضاف المسؤول الأول على قطاع الرياضة، أنّ التبريرات التي قدمتها اللّجنة التي يرأسها "مصطفى بيراف " حول هذه الثغرات تبقى غير كافية موضحا: "أطالب من عمار براهمية بإحترام الوزارة التي تفتح أبوابها دائما لأعضاء اللجنة الأولمبية، وأقول اليوم أنّ التبريرات التي يعتقد أنه قدمها لمديرية الشباب والرياضة ليست مقنعة".